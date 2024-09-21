فيديو وصورة فاضحين .. اتهام شاكيل بفتاة في فندق

صورة مزعومة لشاكيل أونيل وهو يعانق امرأة شابة

جدل في الولايات المتحدة، حول صورة مزعومة لشاكيل أونيل (52 عاما)، وهو يعانق امرأة شابة في غرفة فندق.

من جهته، نفى النجم الأسطوري في الدوري الاميركي للمحترفين، أنه الرجل الذي يعانق الشابة في الصورة، والتي تم تصنيفها "R"، أي لا ينصح بها للأطفال دون سن 17 عاما الذين لا يرافقهم شخص بالغ.



ولدحض أنه الرجل في الصورة، غنى "شاك" أغنية Shaggy "لم أكن أنا"، وقال "ثقوا بي، سأخبركم من هي زوجتي، اسم زوجتي شقرة"، قال اللاعب السابق الذي يبلغ طوله 2.16 متراً.

وردا على نفي شاكيل أونيل، نشرت الشابة، واسمها ماريا أوزونا تيشي، مقطع فيديو حاولت فيه إثبات أن شاك كان معها في الغرفة في الفندق حيث كازينو Harrah's في أتلانتيك سيتي. ولدحض أنه الرجل في الصورة، غنى "شاك" أغنية Shaggy "لم أكن أنا"، وقال "ثقوا بي، سأخبركم من هي زوجتي، اسم زوجتي شقرة"، قال اللاعب السابق الذي يبلغ طوله 2.16 متراً.وردا على نفي شاكيل أونيل، نشرت الشابة، واسمها ماريا أوزونا تيشي، مقطع فيديو حاولت فيه إثبات أن شاك كان معها في الغرفة في الفندق حيث كازينو Harrah's في أتلانتيك سيتي.