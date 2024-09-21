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فيديو وصورة فاضحين .. اتهام شاكيل بفتاة في فندق

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فيديو وصورة فاضحين .. اتهام شاكيل بفتاة في فندق
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كرة السلة

2024-09-21 | 01:46
فيديو وصورة فاضحين .. اتهام شاكيل بفتاة في فندق

صورة مزعومة لشاكيل أونيل وهو يعانق امرأة شابة

جدل في الولايات المتحدة، حول صورة مزعومة لشاكيل أونيل (52 عاما)، وهو يعانق امرأة شابة في غرفة فندق.
من جهته، نفى النجم الأسطوري في الدوري الاميركي للمحترفين، أنه الرجل الذي يعانق الشابة في الصورة، والتي تم تصنيفها "R"، أي لا ينصح بها للأطفال دون سن 17 عاما الذين لا يرافقهم شخص بالغ.
 

ولدحض أنه الرجل في الصورة، غنى "شاك" أغنية Shaggy "لم أكن أنا"، وقال "ثقوا بي، سأخبركم من هي زوجتي، اسم زوجتي شقرة"، قال اللاعب السابق الذي يبلغ طوله 2.16 متراً.
وردا على نفي شاكيل أونيل، نشرت الشابة، واسمها ماريا أوزونا تيشي، مقطع فيديو حاولت فيه إثبات أن شاك كان معها في الغرفة في الفندق حيث كازينو Harrah's في أتلانتيك سيتي.
 




فيديو وصورة فاضحين .. اتهام شاكيل بفتاة في فندق

رياضة

كرة السلة

شاكيل أونيل

الدوري الاميركي للمحترفين

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سبينيس تجدّد رعايتها الرسمية للمنتخب اللبناني لكرة السلة
2024-09-17

سبينيس تجدّد رعايتها الرسمية للمنتخب اللبناني لكرة السلة

في إطار دعمها المستمرّ للمنتخب اللبناني لكرة السلة وعزمها على رفع اسم لبنان عالياً من خلال الرياضة، جدّدت سبينيس شراكتها مع الاتحاد اللبناني لكرة السلة في لقاء جمع رئيس مجلس إدارة مجموعة غراي ماكينزي ريتايل حسّان عزالدين والرئيس التنفيذي للتسويق في "سبينيس" رالف القاعي مع رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي والأمين العام شربل رزق. ستقدّم سبينيس بموجب هذه الشراكة الدعم للأبطال لسنة إضافية، في بطولات ومباريات ستجرى على مدار العام.

2024-09-17

سبينيس تجدّد رعايتها الرسمية للمنتخب اللبناني لكرة السلة

في إطار دعمها المستمرّ للمنتخب اللبناني لكرة السلة وعزمها على رفع اسم لبنان عالياً من خلال الرياضة، جدّدت سبينيس شراكتها مع الاتحاد اللبناني لكرة السلة في لقاء جمع رئيس مجلس إدارة مجموعة غراي ماكينزي ريتايل حسّان عزالدين والرئيس التنفيذي للتسويق في "سبينيس" رالف القاعي مع رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي والأمين العام شربل رزق. ستقدّم سبينيس بموجب هذه الشراكة الدعم للأبطال لسنة إضافية، في بطولات ومباريات ستجرى على مدار العام.

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