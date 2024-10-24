الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

ليبرون جيمس يخوض موسم الأرقام القياسية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ليبرون جيمس يخوض موسم الأرقام القياسية
A-
A+

كرة السلة

2024-10-24 | 01:57
ليبرون جيمس يخوض موسم الأرقام القياسية

أفضل هداف على الإطلاق في الدوري الاميركي للمحترفين

ليبرون جيمس، هو أفضل هداف على الإطلاق في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة، واللاعب الذي حصل على "أكبر عدد من 20 نقطة في مباراة" في تاريخ المسابقة، واللاعب الذي لعب أكبر عدد من المباريات الفاصلة.
وفي موسمه الـ23، سوف يتمكن "الملك" من أن يصبح اللاعب الذي لعب أكبر عدد من الدقائق في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين، متجاوزا 57,446 التي لعبها كريم عبد الجبار طوال مسيرته.
ومع ذلك ، يبدو أن عبد الجبار يتمتع بسجل سلاّته محميا بشكل جيد مع 15,837 سلة على مدار مسيرته، مقارنة بـ14,837 التي يمتلكها ليبرون حاليا.
سيتعين على "الملك" البقاء في الدوري الاميركي للمحترفين لمدة موسمين آخرين، وأن يكون بصحة جيدة لتحطيم الرقم القياسي لعدد المباريات التي يتم لعبها في المسابقة، والتي يملكها روبرت باريش (1611)، ومركزه الرابع في الترتيب التاريخي للتمريرات الحاسمة، والثالث في الرميات الحرة.
ولدى ليبرون جيمس سجل سلبيّ أيضا، فهو اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين الذي لديه 2500 رمية حرة ضائعة، و2500 تسديدة ثلاثية ضائعة و2500 محاولة ضائعة من نقطتين، وهو أيضا صاحب الرقم القياسي في تاريخ الدوري في الخسائر.

ليبرون جيمس يخوض موسم الأرقام القياسية

رياضة

كرة السلة

ليبرون جيمس

الدوري الاميركي للمحترفين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - الرئيس وعد بدخول حوض الاستحمام اذا خسر .. وخسر

اقرأ ايضا في كرة السلة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024