ليبرون جيمس يخوض موسم الأرقام القياسية

أفضل هداف على الإطلاق في الدوري الاميركي للمحترفين

ليبرون جيمس، هو أفضل هداف على الإطلاق في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة، واللاعب الذي حصل على "أكبر عدد من 20 نقطة في مباراة" في تاريخ المسابقة، واللاعب الذي لعب أكبر عدد من المباريات الفاصلة.

وفي موسمه الـ23، سوف يتمكن "الملك" من أن يصبح اللاعب الذي لعب أكبر عدد من الدقائق في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين، متجاوزا 57,446 التي لعبها كريم عبد الجبار طوال مسيرته.

ومع ذلك ، يبدو أن عبد الجبار يتمتع بسجل سلاّته محميا بشكل جيد مع 15,837 سلة على مدار مسيرته، مقارنة بـ14,837 التي يمتلكها ليبرون حاليا.

سيتعين على "الملك" البقاء في الدوري الاميركي للمحترفين لمدة موسمين آخرين، وأن يكون بصحة جيدة لتحطيم الرقم القياسي لعدد المباريات التي يتم لعبها في المسابقة، والتي يملكها روبرت باريش (1611)، ومركزه الرابع في الترتيب التاريخي للتمريرات الحاسمة، والثالث في الرميات الحرة.

ولدى ليبرون جيمس سجل سلبيّ أيضا، فهو اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين الذي لديه 2500 رمية حرة ضائعة، و2500 تسديدة ثلاثية ضائعة و2500 محاولة ضائعة من نقطتين، وهو أيضا صاحب الرقم القياسي في تاريخ الدوري في الخسائر.



