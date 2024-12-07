ايماءة قطع الحلّق تُكلّف 25 ألف دولار

25 ألف دولار هي قيمة الغرامة التي تم فرضها عليه

يبدو أن القيام بإيماءة قطع حلق الخصم، ستكلف جايلين براون غاليا، وتحديداً مبلغ 25 ألف دولار، وهي قيمة الغرامة التي تم فرضها عليه.

صحيح أنها ليست مبلغا مهما كثيرا للاعب بوسطن سيلتيكس، الذي كان على أي حال، ينتظر هذا الموقف من رابطة الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة.

وحدثت هذه الحركة التي تعتبرها رابطة الدوري الاميركي للمحترفين "لفتة غير لائقة" في نهاية الربع الأول، وتوجه بها براون الى لاعب ديترويت بيستونز إشعياء ستيوارت، اثر السقوط على الأرض، حيث حدق براون في منافسه لبضع ثوان قبل أن يمرر إبهامه عبر حلقه.







