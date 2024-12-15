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فيديو - أخيراً باع مايكل جوردان "قصره الملعون"

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فيديو - أخيراً باع مايكل جوردان &quot;قصره الملعون&quot;
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كرة السلة

2024-12-15 | 05:04
فيديو - أخيراً باع مايكل جوردان "قصره الملعون"

بعد 12 عاماً من طرحه في السوق ...

أغلق مايكل جوردان أخيراً قصة بيع "قصره الملعون" بعد 12 عاماً من طرحه في السوق ...
وبدأ أسطورة الدوري الاميركي للمحترفين بطلب 29 مليون دولار، وأغلق بيع منزله الذي تبلغ مساحته 17,000 متر مربع في شيكاغو مقابل 9.5 مليون دولار.
وفي بداية العام، وجد مايكل جوردان مشتريا عرض 14.855 مليون يورو لكن الاتفاقية كانت خاضعة لعدة عوامل لم يتم الإعلان عنها.
ويحتوي القص ، الذي تم بناؤه في العام 1995 على مساحة 75 فدانا من أرض هايلاند بارك، وتسع غرف نوم و19 حماما وصالة ألعاب رياضية داخلية ومكتبة وغرفة سيجار وملعب كرة سلة، ويمثل وجهة سياحية شهيرة جدا حيث يلتقط جميع زواره صورة بجوار باب مدخله الأسطوري ذي الرقم 23 .




فيديو - أخيراً باع مايكل جوردان "قصره الملعون"

رياضة

كرة السلة

مايكل جوردان

الدوري الاميركي للمحترفين

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