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فيديو - إليكم المُشجع الذي فاز بسيارة موديل 2025

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فيديو - إليكم المُشجع الذي فاز بسيارة موديل 2025
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كرة السلة

2025-01-26 | 01:03
فيديو - إليكم المُشجع الذي فاز بسيارة موديل 2025

حقق الفيديو نحو ستة ملايين مشاهدة

أمامك أربعون ثانية، كي تقف تحت السلة وتُسجل، ثم تسدد من "خط النقطتين" وتُسجّل من الزاويتين، ثم تُسدد من خلف خط الثلاث نقاط وتُسجّل، ولكل تسديدة قيمة هي 250 دولاراً.
وإذا ما نجحت وتمكنت في المحاولات من التسجيل أربع مرات، يمكن للمشجع أن يحصل على فرصة واحدة كي يُسدد من منتصف الملعب للحصول على سيارة كيا موديل 2025.
هذا الأمر حصل تماماً قبل أسبوع في قاعة ماديسون سكوير جاردن، مع مشجع لنيويورك نيكس خلال استراحة في مباراة الدوري الاميركي للمحترفين ضد مينيسوتا تيمبروولفز، حيث حقق الفيديو نحو ستة ملايين مشاهدة.




فيديو - إليكم المُشجع الذي فاز بسيارة موديل 2025

رياضة

كرة السلة

نيويورك نيكس

الدوري الاميركي للمحترفين

مينيسوتا تيمبروولفز

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