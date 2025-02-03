ما هي أسباب الصفقة الأضخم في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين؟

أبرم واحدة من أكثر الصفقات إثارة للصدمة في التاريخ

فاز لوس أنجلوس لايكرز على نيويورك نيكس يوم السبت، ثم أبرم واحدة من أكثر الصفقات إثارة للصدمة في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين.

أرسل لايكرز كل من أنتوني ديفيس وماكس كريستي إلى دالاس مافريكس مقابل لوكا دونتشيتش وماكسي كليبر وماركيف موريس في صفقة شملت أيضا يوتا جاز.

مما لا شك فيه أن لايكرز خطط لضم نجم المستقبل البالغ 25 عاماً، اذ ان ليبرون الباقي وأنتوني ديفيس قريبان من الاعتزال.

وسوف تغير الصفقة تماما نظرة لايكرز على المدى الطويل، حيث استبدل أهم لاعب دفاعي لديه بواحد من أكثر اللاعبين موهبة في الدوري.

كان دونتشيتش مؤهلا للحصول على صفقة "سوبر ماكس" مدتها خمس سنوات بقيمة 345 مليون دولار هذا الصيف، لكنه لم يعد الآن مؤهلا لذلك.







