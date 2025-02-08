فيديو - مبيعات قياسية .. لوكا دونسيتش يتسبب بجنون في لوس أنجلوس

اندلعت حالة من الجنون في لوس أنجلوس، سببها الرغبة في الحصول على قميص لوس أنجلوس لايكرز، الذي يحمل اسم لوكا دونسيتش والرقم 77 عليه.وتشكلت طوابير لا نهاية لها لجمهور يريد ان يكون من بين أول من وضع يده على القميص المرغوب فيه للنجم السلوفيني، الذي كان بطل الرواية في واحدة من أهم الانتقالات في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين.سيكون الجمع بين دونسيتش ولايكرز منجم ذهب، ولم يكن روب بلينكا، المدير العام للايكرز مخطئا عندما تحدث عن بيع القمصان في جميع أنحاء العالم خلال عرض اللاعب.كان لوكا بالفعل أحد أكثر الأسماء مبيعا في الدوري الاميركي للمحترفين، سيكون "الأصفر والأرجواني" بلا شك في الجزء العلوي من الترتيب في الدوري.تحدث دواين وايد، لاعب ميامي هيت الأسطوري السابق، عن الانتقال من الناحية الاقتصادية فقال "لقد كان قرارا تجاريا لا يصدق، إنه لأمر مدهش من وجهة نظر تجارية، احتل لوكا المركز السادس في مبيعات القمصان في دالاس، وبدأ لوكا الآن في المركز الأول في مبيعات القمصان مع ليكرز".وعن التأثير الذي يمكن أن يحدثه على مستوى الجمهور "لقد وقع اللايكرز للتو عقدا تلفزيونيا جديدا، لديه أفضل لاعب دولي في لوس أنجلوس، لذلك سيزداد الجمهور ومبيعات التذاكر ... الجميع سيأتون إلى لوس أنجلوس".