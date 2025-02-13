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لاعب برشلونة الشاب يُرعب كرة السلة الإسبانية

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لاعب برشلونة الشاب يُرعب كرة السلة الإسبانية
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كرة السلة

2025-02-13 | 00:35
لاعب برشلونة الشاب يُرعب كرة السلة الإسبانية

يبلغ طوله 2.09 مترا وسيكون أطول لاعب في البطولة المحلية

أثار محمد دابوني، عملاق برشلونة الشاب، ضجة في فرق الشباب، اذ يبلغ طوله 2.09 مترا، وسيكون أطول لاعب في البطولة المحلية، وأكبر عامل جذب فيها، حتى في الدوري الاميركي للمحترفين، الذي يستهدف المواهب الشابة بشكل متزايد، ويراقبه.
ولد دابون في بوركينا فاسو، وفقا لجواز سفره، في 21 تشرين الاول - أكتوبر 2011 ، وسيتنافس أخيرا ضد لاعبين في سنه، بعدما كانوا أكبر منه بعامين وثلاثة وحتى خمسة، وهو ما حدث في بطولة أديداس للجيل القادم، التي أقيمت في برلين بالتوازي مع نهائي اليوروليغ العام الماضي.
ليس لديه مشكلة في التميز، بفضل اللياقة البدنية المذهلة التي تسمح له باللعب بسهولة، وتشغيل الهجوم المضاد، فجمع العديد من جوائز أفضل لاعب في بطولات الشباب، وفاز بالكأس المصغرة في الموسم الماضي.
في النسخة التي لعبت في ملقة، كان لديه متوسط 18.3 نقطة و13.5 كرة مرتدة و4.5 بلوك، وأظهر تفوقا ساحقا في النهائي حيث سجل 22 نقطة و26 كرة مرتدة (سبع منها هجومية) وخمس سرقات وتمريرتين حاسمتين، وفاز البلاوجرانا على ريال مدريد (89-78).
برشلونة، مع دابوني، هما المرشحان للاحتفاظ باللقب الذي سيطر عليه فريق ريال مدريد في السنوات الأخيرة، حيث فاز بتسع من آخر عشر نسخ.



لاعب برشلونة الشاب يُرعب كرة السلة الإسبانية

رياضة

كرة السلة

محمد دابوني

برشلونة

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