فيديو - المشجع المحظوظ حصد 100 ألف دولار برمية واحدة !!

A lucky fan has a life changing experience as he hits a shot for $100,000 at the NBA all star game! Congrats!#NBAAllStar #NBAAllStar2025 pic.twitter.com/uNgIoW3f7C — Iron tiger Son of God (@Sonof1Irontiger) February 17, 2025

حقق "جارن"، وهو مشجع كان يتابع مباراة "كل النجوم" التي تجمع أبرز لاعبي دوري كرة السلة الوطني الأميركي "خبطة العمر"، حين حصد مبلغ 100 ألف دولار، برمية واحدة، بين شوطي اللقاء.ففي مسابقة ترفيهية بين الشوطين، تحمل اسم "تحدي الرميات"، وتجمع مشجع يتم اختياره بشكل عشوائي من الحاضرين في الملعب، ولاعب معروف كان داميان ليلارد في هذه الحالة، بغية تسديد رميات ثلاثية من خارج القوس.وكي يفوز بـجائزة 100 ألف دولار، كان على المشجع أن يسجل رمية واحدة من ثلاث ثلاثيات، قبل أن يتمكن ليلادر من تسجيل ثلاثياته الثلاثة، وهو ما حصل، لينال المبلغ الكبير، ويتحول الى حديث وسائل التواصل الاجتماعي.