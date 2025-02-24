بالصور- لبنان يختم التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا بكرة السلة بالعلامة الكاملة

أنهى منتخب لبنان للرجال بكرة السلة مبارياته الست في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا التي ستستضيفها مدينة جدة السعودية بين 5 و17 آب المقبل من دون خسارة.