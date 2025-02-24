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بالصور- لبنان يختم التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا بكرة السلة بالعلامة الكاملة

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بالصور- لبنان يختم التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا بكرة السلة بالعلامة الكاملة
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كرة السلة

2025-02-24 | 16:07
بالصور- لبنان يختم التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا بكرة السلة بالعلامة الكاملة

أنهى منتخب لبنان للرجال بكرة السلة مبارياته الست في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا التي ستستضيفها مدينة جدة السعودية بين 5 و17 آب المقبل من دون خسارة.

فقد فاز المنتخب اللبناني مساء اليوم على ضيفه منتخب الامارات العربية المتحدة، بفارق ثلاث نقاط 91 - 88، في المباراة التي اجريت بينهما في ملعب مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل امام جمهور غفير.
وتصدر "منتخب الارز" الترتيب النهائي للمجموعة السادسة برصيد 12 نقطة.
 وكان لبنان حسم تأهله لنهائيات  بطولة القارة في مرحلة سابقة.
 
 
 
 
 
 
 
بالصور- لبنان يختم التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا بكرة السلة بالعلامة الكاملة

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