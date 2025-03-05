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رقم قياسي - ليبرون جيمس يتجاوز حاجز الـ50 ألف نقطة

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رقم قياسي - ليبرون جيمس يتجاوز حاجز الـ50 ألف نقطة
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كرة السلة

2025-03-05 | 01:58
رقم قياسي - ليبرون جيمس يتجاوز حاجز الـ50 ألف نقطة

الهداف التاريخي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

بتسجيله ثلاثية في مطلع الربع الأول من مباراة فريقه لوس أنجلوس لايكرز مع نيو أورليانز بيليكانز، بات ليبرون جيمس أول لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، يتجاوز حاجز الـ50 ألف نقطة في الموسم العادي وما بعد الموسم.

وكان جيمس وصل إلى 49 ألفا و999 نقطة ليلة الأحد، حين سجل 17 نقطة في فوز اللايكرز على جاره كليبرز في ديربي لوس أنجلوس (108-102)، ثم عاد وسجل 34 في الفوز (136-115) على نيو أورليانز، وهو الفوز السابع توالياً.

وبات جيمس، 40 عاماً، الهداف التاريخي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، سواء في الموسم العادي أو في الأدوار الإقصائية، وتجاوز حاجز الـ50 ألف نقطة خلال موسمه الـ22، ليعادل الرقم القياسي الذي يحمله فينس كارتر كأكثر اللاعبين خوضا للمواسم في تاريخ البطولة.

ويحتل أسطورة اللايكرز كريم عبد الجبار المركز الثاني في لائحة أكثر المسجلين في تاريخ الدوري برصيد 44 ألفا و149 نقطة خلال 20 موسما.

 

رقم قياسي - ليبرون جيمس يتجاوز حاجز الـ50 ألف نقطة

رياضة

كرة السلة

لوس أنجلوس لايكرز

نيو أورليانز بيليكانز

ليبرون جيمس

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