حفل توقيع اتفاقية تعاون لتشييد مقر جديد للاتحاد اللبناني لكرة السلة

برعاية وحضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان

برعاية وحضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، وقّع رئيس بلدية جونية الشيخ جوان حبيش ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي اتفاقية تعاون لتشييد مقر جديد للاتحاد اللبناني لكرة السلة ومنشآت رياضية تابعة له خلال حفل حاشد أقيم في مجمّع "بلاتيا" في ساحل علما- جونية.

وحضر رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سيمون ابي رميا، النائبان ندى البستاني وجهاد بقرادوني، ممثلون للنواب الشيخ فريد الخازن وشوقي الدكاش وسليم الصايغ، رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح ورئيس بلدية جونيه الشيخ جوان حبيش، النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي واعضاء الاتحاد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية اسعد النخل، امين عام اللجنة الأولمبية جودت شاكر، اعضاء اللجنة الأولمبية المحامي فرنسوا سعادة ووليد دمياطي وهشام جرادي، نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة نديم حكيم، أمين عام اتحاد غرب اسيا وأمين عام الاتحاد اللبناني لكرة السلة المحامي شربل ميشال رزق، رئيس اتحاد المبارزة جهاد سلامة، قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد الركن مخايل موسى، سيلفانا البون عقيلة النائب السابق منصور غانم البون، أعضاء بلدية جونية، فاعليات رياضية وروحية وعسكرية وحزبية ورؤساء وأعضاء اندية وحشد من رجال الصحافة والاعلام.



عريّف الحفل

النشيد الوطني افتتاحاً، فكلمة عريف الحفل الاعلامي راوي سابا، رحب فيها بالحاضرين، بإسم رئيس بلدية جونيه الشيخ جوان حبيش وبإسم رئيس اتحاد كرة السلة اكرم حلبي، ثم عُرض التصميم من "شركة زاك للهندسة والتشييد" ورئيس مجلس ادارتها المهندس زياد ابو شبكة عبر فيديو قصير نال اعجاب الحاضرين.



أكرم حلبي

وتحدث رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي فقال "ما سنوقّعه مع الشيخ الصديق جون حبيش هو حلم من احلامنا، شاركنا في كأس العالم وطوّرنا السلك التحكيمي والتدريبي، وهدفنا ليس فقط المشاركة في الاستحقاقات الدولية بل المنافسة على الألقاب. حلمنا ببناء مقر خاص بالاتحاد مع منشآت رياضية تابعة له وها هو الحلم يتحقق مع الشيخ جوان وعلاقتي معه تعود الى سنوات طويلة. واود ان اوجه كلمة الى معالي الوزيرة نورا بيرقداريان بأنك (غيمة بيضاء) لازالة (الغيمة السوداء) التي كانت سائدة ونحن نعلق آمال كبيرة عليك. نظفي الوحل في الوسط الرياضي، هنالك من يريد السيطرة على الرياضة اللبنانية عبر اتحادات واندية وهمية، وانا اقول لك بأنه يوجد اكثر من عشرة اتحادات وهمية، وآمل ان تفتحي ملف الاتحادات والأندية الوهمية وهي سرطان في الجسم الرياضي اللبناني. انت قوية والأوادم معك ونحن معك". أكرم حلبيوتحدث رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي فقال "ما سنوقّعه مع الشيخ الصديق جون حبيش هو حلم من احلامنا، شاركنا في كأس العالم وطوّرنا السلك التحكيمي والتدريبي، وهدفنا ليس فقط المشاركة في الاستحقاقات الدولية بل المنافسة على الألقاب. حلمنا ببناء مقر خاص بالاتحاد مع منشآت رياضية تابعة له وها هو الحلم يتحقق مع الشيخ جوان وعلاقتي معه تعود الى سنوات طويلة. واود ان اوجه كلمة الى معالي الوزيرة نورا بيرقداريان بأنك (غيمة بيضاء) لازالة (الغيمة السوداء) التي كانت سائدة ونحن نعلق آمال كبيرة عليك. نظفي الوحل في الوسط الرياضي، هنالك من يريد السيطرة على الرياضة اللبنانية عبر اتحادات واندية وهمية، وانا اقول لك بأنه يوجد اكثر من عشرة اتحادات وهمية، وآمل ان تفتحي ملف الاتحادات والأندية الوهمية وهي سرطان في الجسم الرياضي اللبناني. انت قوية والأوادم معك ونحن معك".



الشيخ جوان حبيش

وتحدث رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح ورئيس بلدية جونيه الشيخ جوان حبيش ومما قاله "الرياضة هامة في حياة الانسان والمجتمع ونحن مع تطوير الرياضة، واود ان اشكر معالي الوزيرة نورا بايراقداريان على رعاية حفل التوقيع. ان انشاء مقر لاتحاد كرة السلة مع تشييد منشآت رياضية هو حدث رياضي كبير لكسروان وجونية. لدينا (جوهرة رياضية) هي مجمّع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي، وها نحن نؤكد مرة جديدة وجود كرة السلة والرياضة في جونية، واود ان اشكر كل شخص ساهم لكي يبصر هذا المشروع النور من الأستاذ اكرم والمحامي شربل ميشال رزق وغيرهما، ونأمل ان يحتذي الباقون بما نفعله. جونية منارة تربوية وسياحية واقتصادية ورياضية تضم الجامعات والمدارس والأندية ونحن في عهد رئاسي جديد هو عهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ونتمنى له التوفيق ونأمل ان نشهد ازدهاراً واماناً على كافة الأصعدة، والشكر الى زملائي اعضاء المجلس البلدي لمدينة جونية". الشيخ جوان حبيشوتحدث رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح ورئيس بلدية جونيه الشيخ جوان حبيش ومما قاله "الرياضة هامة في حياة الانسان والمجتمع ونحن مع تطوير الرياضة، واود ان اشكر معالي الوزيرة نورا بايراقداريان على رعاية حفل التوقيع. ان انشاء مقر لاتحاد كرة السلة مع تشييد منشآت رياضية هو حدث رياضي كبير لكسروان وجونية. لدينا (جوهرة رياضية) هي مجمّع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي، وها نحن نؤكد مرة جديدة وجود كرة السلة والرياضة في جونية، واود ان اشكر كل شخص ساهم لكي يبصر هذا المشروع النور من الأستاذ اكرم والمحامي شربل ميشال رزق وغيرهما، ونأمل ان يحتذي الباقون بما نفعله. جونية منارة تربوية وسياحية واقتصادية ورياضية تضم الجامعات والمدارس والأندية ونحن في عهد رئاسي جديد هو عهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ونتمنى له التوفيق ونأمل ان نشهد ازدهاراً واماناً على كافة الأصعدة، والشكر الى زملائي اعضاء المجلس البلدي لمدينة جونية".



الوزيرة نورا بيراقداريان

وبعد أن وقّع حبيش وحلبي على اتفاقية التعاون تحت انظار الوزيرة بايراقداريان وعلى وقع تصفيق الحاضرين، تحدثت راعية الحفل فقالت "كرة السلّة، إحدى الرموز الحضارية للبنان، كأس العالم لأربع مرات، وصيف آسيا أربع مرات، حضورٌ مُشرّفٌ في كل الفئات وللجنسين، في مختلف المناسبات العربية والقاريّة والدولية".

وأضافت "كرة السلّة، التي نعرفُ جميعاً أنها تدور بمفاعيل قيادتها الناجحة، ونجومها الذين أصبحوا أيقونة وطنية، ولا جميل لأحدٍ عليها، فالدولة مُقصّرة، ولا حيلة لديها، وموازنة وزارة الشباب والرياضة لا تُسعفها للقيام حتى بواجبها".

وتابعت "هنا، تأتي المبادرات التي كانت دوماً حالةً رائعة ومتقدمة في مجتمعنا، ويأتي الأستاذ جوان حبيش، ليُقدّم قطعةً من الأرض لإقامة مجمّع رياضي جديد يحوي مقر ومكاتب للإتحاد وملعبين للتمارين والمباريات، ويقوم الاتحاد مقام الدولة واضعاً مشروعه الحُلم على سكّة الحياة .. للأستاذ جوان حبيش كلمات الشكر والامتنان بإسم الحركة الرياضية .. وحدها لا تكفي، وللاتحاد اللبناني لكرة السلّة، لحُلمه الكبير المتواصل إدارياً وفنياً ومُنشآتياً، كلمات التقدير ... وحدها لا تكفي".

واضافت بيراقداريان "ربما هي المرّة الأولى في تاريخنا، يُبنى مقرٌ لاتحاد رياضي مع مرافق وملاعب بجهد ذاتيّ، لكنها يقيناً ليست المرة الأولى في عالمنا العربي، فنحن نعرف أن هكذا مقرّات تتسلمها الاتحادات جاهزة مكتملة والأمثلة كثيرة". الوزيرة نورا بيراقداريانوبعد أن وقّع حبيش وحلبي على اتفاقية التعاون تحت انظار الوزيرة بايراقداريان وعلى وقع تصفيق الحاضرين، تحدثت راعية الحفل فقالت "كرة السلّة، إحدى الرموز الحضارية للبنان، كأس العالم لأربع مرات، وصيف آسيا أربع مرات، حضورٌ مُشرّفٌ في كل الفئات وللجنسين، في مختلف المناسبات العربية والقاريّة والدولية".وأضافت "كرة السلّة، التي نعرفُ جميعاً أنها تدور بمفاعيل قيادتها الناجحة، ونجومها الذين أصبحوا أيقونة وطنية، ولا جميل لأحدٍ عليها، فالدولة مُقصّرة، ولا حيلة لديها، وموازنة وزارة الشباب والرياضة لا تُسعفها للقيام حتى بواجبها".وتابعت "هنا، تأتي المبادرات التي كانت دوماً حالةً رائعة ومتقدمة في مجتمعنا، ويأتي الأستاذ جوان حبيش، ليُقدّم قطعةً من الأرض لإقامة مجمّع رياضي جديد يحوي مقر ومكاتب للإتحاد وملعبين للتمارين والمباريات، ويقوم الاتحاد مقام الدولة واضعاً مشروعه الحُلم على سكّة الحياة .. للأستاذ جوان حبيش كلمات الشكر والامتنان بإسم الحركة الرياضية .. وحدها لا تكفي، وللاتحاد اللبناني لكرة السلّة، لحُلمه الكبير المتواصل إدارياً وفنياً ومُنشآتياً، كلمات التقدير ... وحدها لا تكفي".واضافت بيراقداريان "ربما هي المرّة الأولى في تاريخنا، يُبنى مقرٌ لاتحاد رياضي مع مرافق وملاعب بجهد ذاتيّ، لكنها يقيناً ليست المرة الأولى في عالمنا العربي، فنحن نعرف أن هكذا مقرّات تتسلمها الاتحادات جاهزة مكتملة والأمثلة كثيرة".