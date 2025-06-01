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فيديو - إبنة 93 عاماً تقود إنديانا الى نهائي الـNBA

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فيديو - إبنة 93 عاماً تقود إنديانا الى نهائي الـNBA
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كرة السلة

2025-06-01 | 04:33
فيديو - إبنة 93 عاماً تقود إنديانا الى نهائي الـNBA

المرأة التي أنقذت إنديانا بيسرز

نانسي ليونارد، المرأة التي أنقذت إنديانا بيسرز، والتي تبلغ من العمر 93 عاماً الآن، لم تكن قادرة على الوصول إلى المكان الذي تريد أن تكون فيه، خلال المباريات السابقة لفريقها بسبب وضعها الصحي.
وقبل حضورها فجر اليوم، كان إنديانا متقدماً (3-2) على نيويورك نيكس، في نهائي المنطقة الشرقية، فاستضافه على أرضه، وكانت الفرصة لعودة نانسي إلى حيث تنتمي، ملعب جينبريدج فيلدهاوس، ولم يخذلها اللاعبون، وحسموا "اللقب الشرقي"، والتأهل الى نهائي البطولة.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمايلز تيرنير، لاعب إنديانا، الذي سجل 11 نقطة ومتابعتين، من الفوز (125-108)، وهو يتجه نحوها ويعانقها ويتحدث اليها.


فيديو - إبنة 93 عاماً تقود إنديانا الى نهائي الـNBA

رياضة

كرة السلة

نانسي ليونارد

إنديانا بيسرز

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