فيديو - إبنة 93 عاماً تقود إنديانا الى نهائي الـNBA

Myles Turner shared a special moment with Nancy Leonard after we advanced to the NBA Finals 💛 pic.twitter.com/WgR6QLuwdm — Indiana Pacers (@Pacers) June 1, 2025

نانسي ليونارد، المرأة التي أنقذت إنديانا بيسرز، والتي تبلغ من العمر 93 عاماً الآن، لم تكن قادرة على الوصول إلى المكان الذي تريد أن تكون فيه، خلال المباريات السابقة لفريقها بسبب وضعها الصحي.وقبل حضورها فجر اليوم، كان إنديانا متقدماً (3-2) على نيويورك نيكس، في نهائي المنطقة الشرقية، فاستضافه على أرضه، وكانت الفرصة لعودة نانسي إلى حيث تنتمي، ملعب جينبريدج فيلدهاوس، ولم يخذلها اللاعبون، وحسموا "اللقب الشرقي"، والتأهل الى نهائي البطولة.وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمايلز تيرنير، لاعب إنديانا، الذي سجل 11 نقطة ومتابعتين، من الفوز (125-108)، وهو يتجه نحوها ويعانقها ويتحدث اليها.