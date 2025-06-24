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فيديو - "الملك" يتعرض لهجوم من جماهير غاضبة في نيويورك

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فيديو - &quot;الملك&quot; يتعرض لهجوم من جماهير غاضبة في نيويورك
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كرة السلة

2025-06-24 | 00:46
فيديو - "الملك" يتعرض لهجوم من جماهير غاضبة في نيويورك

تعرض أسطورة الدوري الأميركي لكرة السلة لموقف محرج

تعرض أسطورة الدوري الأميركي لكرة السلة ليبرون جيمس لموقف محرج خلال تواجده في مدينة نيويورك، حيث انتشر مقطع فيديو يُظهر تعرضه لهجوم لفظي من مجموعة من المشجعّين الغاضبين أثناء سيره نحو إحدى الفعاليات.
وفي الفيديو، ظهر عدد من الأشخاص وهم يحيطون بالنجم المخضرم ويوجهون له الشتائم والسخرية، بينما كان يشق طريقه في شارع بوند مساء السبت.
ومن بين العبارات التي وُجهت له، "اخرج من هنا يا ليبرون .. عد إلى لوس أنجلوس"، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ استغل بعض المشجعين الفرصة لإطلاق مقارنات مع أساطير اللعبة، حيث سُمع أحدهم يهتف "لن تكون أبدا مثل جوردان أو كوبي.. يا فاشل".
وعلى الرغم من حدّة الإهانات والهتافات العدائيّة، التزم نجم لوس أنجلوس ليكرز الصمت، وحافظ على هدوئه دون أن يلتفت إلى من حوله، بينما كان يسير محاطا بفريقه الأمني والمقربين منه.
جيمس يمتلك سجلًا حافلًا في الـNBA، حيث توِّج باللقب أربع مرات مع ثلاثة فرق مختلفة، ميامي هيت وكليفلاند كافالييرز ولوس أنجلوس ليكرز، وقد واصل ليبرون تقديم نفسه كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة السلة.






فيديو - "الملك" يتعرض لهجوم من جماهير غاضبة في نيويورك

رياضة

كرة السلة

الدوري الأميركي لكرة السلة

ليبرون جيمس

لوس أنجلوس ليكرز

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