فيديو - "الملك" يتعرض لهجوم من جماهير غاضبة في نيويورك

EXCLUSIVE: #LeBronJames had to deal with some salty fans outside a New York City event Saturday night ... with angry pedestrians hurling insults at the basketball legend. pic.twitter.com/hrDLtaRYRq — TMZ (@TMZ) June 22, 2025

تعرض أسطورة الدوري الأميركي لكرة السلة ليبرون جيمس لموقف محرج خلال تواجده في مدينة نيويورك، حيث انتشر مقطع فيديو يُظهر تعرضه لهجوم لفظي من مجموعة من المشجعّين الغاضبين أثناء سيره نحو إحدى الفعاليات.وفي الفيديو، ظهر عدد من الأشخاص وهم يحيطون بالنجم المخضرم ويوجهون له الشتائم والسخرية، بينما كان يشق طريقه في شارع بوند مساء السبت.ومن بين العبارات التي وُجهت له، "اخرج من هنا يا ليبرون .. عد إلى لوس أنجلوس"، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ استغل بعض المشجعين الفرصة لإطلاق مقارنات مع أساطير اللعبة، حيث سُمع أحدهم يهتف "لن تكون أبدا مثل جوردان أو كوبي.. يا فاشل".وعلى الرغم من حدّة الإهانات والهتافات العدائيّة، التزم نجم لوس أنجلوس ليكرز الصمت، وحافظ على هدوئه دون أن يلتفت إلى من حوله، بينما كان يسير محاطا بفريقه الأمني والمقربين منه.جيمس يمتلك سجلًا حافلًا في الـNBA، حيث توِّج باللقب أربع مرات مع ثلاثة فرق مختلفة، ميامي هيت وكليفلاند كافالييرز ولوس أنجلوس ليكرز، وقد واصل ليبرون تقديم نفسه كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة السلة.