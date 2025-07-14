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ترامب لا يوقف طموحات المكسيك بأول نادي NBA

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ترامب لا يوقف طموحات المكسيك بأول نادي NBA
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كرة السلة

2025-07-14 | 01:23
ترامب لا يوقف طموحات المكسيك بأول نادي NBA

اتخذ ترامب إجراءات تتعلق بالهجرة والأمن والاقتصاد ضد المكسيك

السياسات التي يتبعها دونالد ترامب ضد المكسيك لا تهدد مشروع حصول هذا البلد على ترخيص للمشاركة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA).
وقال راؤول زارّاغا، نائب الرئيس الأول والمسؤول عن عمليات (NBA) في أميركا اللاتينية "نحن نركز على تطوير كرة السلة وممارستها بغض النظر عن أي شيء، وهذا ما حققناه منذ أن بدأنا في التوسع عالمياً".
ومنذ أن تولى ترامب الرئاسة للمرة الثانية، اتخذ إجراءات تتعلق بالهجرة والأمن والاقتصاد ضد المكسيك، التي تطمح لأن تكون أول دولة لاتينية تمتلك فريقا في الـNBA، ضمن توسع جديد للدوري قد يحدث في عام 2027، وفقا لتقارير صحفية.
وأعرب زارّاغا عن سعادته بتأكيد الدوري الشهر الماضي إقامة المباراة رقم 34 في الأراضي المكسيكية، لتبقى الدولة التي استضافت أكبر عدد من مباريات الدوري خارج الولايات المتحدة وكندا (وهما الدولتان الوحيدتان اللتان تملكان أندية مرخصة.
وستقام المباراة بين دالاس مافريكس وديترويت بيستونز، في الأول من تشرين الثاني - نوفمبر، على أرض ملعب (CDMX Arena).





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