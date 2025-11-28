فيديو قاسي لمقتل لاعب شاب بعد سقوط عمود كرة السلة عليه

It’s not death, it’s murder, negligence and apathy killed this talented young athlete from Haryana. A basketball pole took the life of Hardik Rathi, on the court itself. RIP pic.twitter.com/FFZ7pd7ApF — Sanjay Kishore (@saintkishore) November 26, 2025

توفي اللاعب الوطني الهندي هارديك راثي في حادث مأساوي بعد سقوط عمود كرة سلة عليه في مدينة روتك بولاية هاريانا، ما أثار موجة غضب حول الإهمال التي يعاني منها المجمع الرياضي في المنطقة.وبحسب وسائل إعلام محلية، كان هارديك يتدرّب في الملعب عندما انهار العمود بشكل مفاجئ نتيجة التآكل وغياب الصيانة الدورية.الحادث أعاد إلى الواجهة قضية الإهمال المستمر للمرافق الرياضية، إذ كان النائب عن حزب المؤتمر ديبيندر هودا قد تبرّع قبل أربع سنوات بمبلغ 11 مليون روبية لتحسين البنية التحتية للملعب، إلا أن المشروع لم يُنفّذ بالشكل المطلوب، وبقيت المنشآت في حالة سيّئة.قبل ثلاثة أشهر فقط، اجتمع السكان المحليون مع مسؤولي المنطقة مطالبين بإصلاح الملعب وتفادي “كارثة محتملة”، لكن دون أي استجابة حقيقية.وبالأمس، أكد الأهالي أن وفاة هارديك كانت “حادثا أمكن منعه” لو تم التعامل مع المطالب بجدية، فيما تطالب عائلة اللاعب بفتح تحقيق شامل لمحاسبة المقصرين، وتشهد مواقع التواصل في الهند حملة واسعة للضغط على السلطات من أجل تحديث المرافق الرياضية وضمان الرياضيين .