فيديو قاسي لمقتل لاعب شاب بعد سقوط عمود كرة السلة عليه

توفي اللاعب الوطني الهندي هارديك راثي في حادث مأساوي بعد سقوط عمود كرة سلة عليه في مدينة روتك بولاية هاريانا، ما أثار موجة غضب واسعة
حول حالة
الإهمال التي يعاني منها المجمع الرياضي في المنطقة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، كان هارديك يتدرّب في الملعب عندما انهار العمود بشكل مفاجئ نتيجة التآكل وغياب الصيانة الدورية.
الحادث أعاد إلى الواجهة قضية الإهمال المستمر للمرافق الرياضية، إذ كان النائب عن حزب المؤتمر ديبيندر هودا قد تبرّع قبل أربع سنوات بمبلغ 11 مليون روبية لتحسين البنية التحتية للملعب، إلا أن المشروع لم يُنفّذ بالشكل المطلوب، وبقيت المنشآت في حالة سيّئة.
قبل ثلاثة أشهر فقط، اجتمع السكان المحليون مع مسؤولي المنطقة مطالبين بإصلاح الملعب وتفادي “كارثة محتملة”، لكن دون أي استجابة حقيقية.
وبالأمس، أكد الأهالي أن وفاة هارديك كانت “حادثا أمكن منعه” لو تم التعامل مع المطالب بجدية، فيما تطالب عائلة اللاعب بفتح تحقيق شامل لمحاسبة المقصرين، وتشهد مواقع التواصل في الهند حملة واسعة للضغط على السلطات من أجل تحديث المرافق الرياضية وضمان سلامة
الرياضيين الشباب
.