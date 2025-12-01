دوري السيدات الأميركي على أعتاب أزمة تاريخية

تتّجه رابطة كرة السلّة الأميركي للمحترفات نحو واحدة من أخطر المحطّات

تتّجه رابطة كرة السلّة الأميركي للمحترفات للسيدات نحو واحدة من أخطر المحطّات في تاريخها، مع اقتراب موعد انتهاء التمديد الحالي لاتفاقية العمل الجماعية، واستمرار تعثّر مفاوضات الأجور بين اللاعبات والرابطة.

وتطالب اللاعبات بالانتقال من نظام الزيادات الثابتة في الرواتب إلى نموذج يقوم على تقاسم الإيرادات بين الطرفين، بنسبة قد تصل إلى 50% من الدخل المرتبط بكرة السلّة، انسجامًا مع النمو الكبير في عقود البثّ وارتفاع قيمة الأندية.

في المقابل، تقترح الرابطة رفع الحدّ للراتب إلى نحو مليون ومئة ألف تقريبا، مع متوسّط رواتب يتجاوز أربعمئة وستين ألف دولار، وحدٍّ أدنى يقارب مئتين وعشرين ألف دولار، إلا أنّ كثيرا من اللاعبات يعتبرن أنّ هذه الأرقام لا تعكس النموّ الفعلي لسوق اللعبة.

وتتعقّد الصورة أكثر بسبب تركيبة الملكيّة المتشعّبة للدوري بين رابطة دوري المحترفين للرجال ومُلّاك الأندية وجهة استثماريّة خاصّة، إلى جانب ظهور بطولات أميركيّة منافِسة تقدّم عقودا مغرية وتمنح اللاعبات ورقة ضغط إضافية على طاولة التفاوض.

ويحذّر خبراء قانون الرياضة من أنّ الفشل في الوصول إلى صيغة وسط تجمع بين رواتب مضمونة ونِسَب من الإيرادات قد يقود إلى إضراب شامل أو إيقاف للمسابقة يهدّد موسم 2026 ويعرّض الزخم المتزايد لكرة السلّة النسائية في لهزّة كبيرة.







