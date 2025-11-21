الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
هل تأثر لوكا دونتشيتش بالصراع داخل لوس أنجلوس ليكرز؟

هل تأثر لوكا دونتشيتش بالصراع داخل لوس أنجلوس ليكرز؟
كرة السلة

2025-11-21 | 00:57
هل تأثر لوكا دونتشيتش بالصراع داخل لوس أنجلوس ليكرز؟

كجزء من إعادة هيكلة كبيرة للإدارة بعد تغيير مالك النادي

أعلنت إدارة نادي لوس أنجلوس ليكرز فصل جوي بوس نائب رئيس الأبحاث والتطوير وجيسي بوس نائب المدير العام ومدير الكشافة من مناصبهما التنفيذية في العمليات الرياضية للفريق، وهذا التغيير يأتي كجزء من إعادة هيكلة كبيرة للإدارة بعد تغيير مالك النادي.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إنهاء عقود عدد كبير من موظفي قسم الكشافة، وهذا يشير إلى أن الإدارة الجديدة تريد أن تبني فريقًا إداريًا وكشّافًا من البداية، وليس فقط تغيير الأسماء البارزة.
ففي وقت سابق من هذا العام، باعت عائلة بُوس غالبية حصة ليكرز إلى مارك والتر مقابل تقييم قدره 10 مليارات دولار، وتم الاتفاق على بقاء جيني بُوس (أخت جوَي وجيسي) على الأقل لخمس سنوات.
ولكن، ماذا يعني ذلك بالنسبة للنجم لوكا دونتشيتش؟، لا توجد تقارير مؤكدة تقول إن اللاعب قد تم استهدافه مباشرة من هذا التغيير الإداري أو أن قراره الانتقال إلى ليكرز تأثر بهذا النزاع العائلي.
لكن بطبيعة الأمر، مثل هذه التغييرات الكبيرة في الإدارة يمكن أن تخلق نوعاً من "الفوضى": من ناحية اتخاذ القرارات الرياضية (بما في ذلك التعاقدات والكشّافين واستراتيجية البناء)، وهذا يحتمل أن يؤثر على اللاعبين الكبار مثل دونتشيتش إذا لم يكن هناك استقرار إداري.
من جهة أخرى، وجود مالك جديد (Mark Walter) قد يعني بداية فصل جديد لليكرز، مع إمكانية استثمارات أكبر أو رؤية مختلفة لبناء الفريق، وهو ما قد يكون جيدًا على المدى الطويل.


