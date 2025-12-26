الأخبار
فيديو - أودي كروك تتألق في كرة السلة الجامعية رغم وزنها غير التقليدي

فيديو - أودي كروك تتألق في كرة السلة الجامعية رغم وزنها غير التقليدي
A-
A+

كرة السلة

2025-12-26 | 00:57
فيديو - أودي كروك تتألق في كرة السلة الجامعية رغم وزنها غير التقليدي

قوة هجومية لا يُستهان بها في دوري الجامعات الأميركية

أثبتت لاعبة كرة السلة الشابة أودي كروك (21 عامًا) أنها قوة هجومية لا يُستهان بها في دوري الجامعات الأميركية، بعدما تمكنت من تسجيل متوسط 29 نقطة في كل مباراة، ما جعلها واحدة من أبرز الأسماء الصاعدة في اللعبة. 
الأداء اللافت للاعبة جامعة (Iowa State Cyclones) جاء رغم وزنها البالغ 115 كلغ، وهو ما أظهر أن مهارتها ولياقتها الرياضية تتفوق على أي أحكام مسبقة عن شكل الجسم المثالي للاعبات كرة السلة.
المتخصصون في اللعبة أشادوا بقدرتها على المناورة داخل منطقة السلة والتسديد من مسافات مختلفة، إضافة إلى قوة شخصيتها وحضورها الميداني الذي جعل الفريق يعتمد عليها في اللحظات الحاسمة.
جماهير الفريق باتت تنتظر كل مباراة لتشهد أرقامها القياسية واللحظات المميزة التي تقدمها على أرض الملعب.
أودي كروك أصبحت مثالًا يحتذى به للاعبات اللواتي يواجهن التحديات المتعلقة بمظهر الجسم والتوقعات النمطية، مؤكدة أن التفوق الرياضي لا يرتبط بالوزن أو المظهر، بل بالمهارة والانضباط والعمل الجاد داخل وخارج الملعب.



