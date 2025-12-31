فيديو - تكريم تاريخي وفريد لستيفن كاري في أميركا

Steph was honored today in Davidson with the renaming of Exit 30 on I-77 as the “Stephen Curry Interchange” 👏 pic.twitter.com/HkA50dmPxE — aly ✶ (@jinthirty) December 31, 2025

تكريمًا للنجم العالمي، شهدت مدينة دايفيدسون في ولاية كارولاينا الشمالية لحظة خاصة لعشّاق كرة السلة، بعدما تم رسميًا إعادة تسمية المخرج رقم 30 السريع I-77 ليصبح " تقاطع ستيفن كاري (Stephen Curry Interchange)".وجاء هذا التكريم تقديراً لمسيرة كاري الرياضية وتأثيره الكبير كلاعب خرج من جامعة ديفيدسون قبل أن يصبح أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة السلة الحديثة.شهد حضور مسؤولين محليين وشخصيات من مجتمع دايفيدسون، حيث اعتُبر هذا التكريم "رمزًا للعلاقة التي لا تنفصم بين المدينة وابنها الأشهر".ويحمل المخرج الرقم 30، وهو الرقم الذي ارتداه كاري طوال مسيرته مع غولدن ستيت ووريورز، ما أضفى بعدًا رمزيًا إضافيًا على المبادرة.بهذا الإعلان، تؤكد دايفيدسون فخرها بأحد أبرز أبنائها، في لحظة اعتبرها كثيرون تكريمًا مستحقًا لاسمٍ غيّر طريقة لعب كرة السلة وألهم جيلاً كاملاً حول .