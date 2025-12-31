الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - تكريم تاريخي وفريد لستيفن كاري في أميركا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - تكريم تاريخي وفريد لستيفن كاري في أميركا
A-
A+

كرة السلة

2025-12-31 | 01:37
فيديو - تكريم تاريخي وفريد لستيفن كاري في أميركا

لحظة خاصة وفريدة لعشّاق كرة السلة

تكريمًا للنجم العالمي، شهدت مدينة دايفيدسون في ولاية كارولاينا الشمالية لحظة خاصة لعشّاق كرة السلة، بعدما تم رسميًا إعادة تسمية المخرج رقم 30 على الطريق السريع I-77 ليصبح " تقاطع ستيفن كاري (Stephen Curry Interchange)".
وجاء هذا التكريم تقديراً لمسيرة كاري الرياضية وتأثيره الكبير كلاعب خرج من جامعة ديفيدسون قبل أن يصبح أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة السلة الحديثة. 
الحدث شهد حضور مسؤولين محليين وشخصيات من مجتمع دايفيدسون، حيث اعتُبر هذا التكريم "رمزًا للعلاقة التي لا تنفصم بين المدينة وابنها الأشهر".
ويحمل المخرج الرقم 30، وهو الرقم الذي ارتداه كاري طوال مسيرته مع غولدن ستيت ووريورز، ما أضفى بعدًا رمزيًا إضافيًا على المبادرة.
بهذا الإعلان، تؤكد دايفيدسون فخرها بأحد أبرز أبنائها، في لحظة اعتبرها كثيرون تكريمًا مستحقًا لاسمٍ غيّر طريقة لعب كرة السلة وألهم جيلاً كاملاً حول العالم.



مقالات ذات صلة

فيديو - تكريم تاريخي لناصر الخليفي في السوربون بإدارة لبنانية
2025-10-24

فيديو - تكريم تاريخي لناصر الخليفي في السوربون بإدارة لبنانية

تكريم تاريخي لميسي في "كامب نو" الجديد
2025-10-17

تكريم تاريخي لميسي في "كامب نو" الجديد

فيديو - لن تصدقوا المسافة التي سجل منها ستيفن كاري
2025-12-13

فيديو - لن تصدقوا المسافة التي سجل منها ستيفن كاري

تكريم يليق بالأساطير: يوهان كرويف على العملة الهولندية
2025-12-22

تكريم يليق بالأساطير: يوهان كرويف على العملة الهولندية

فيديو - تكريم تاريخي وفريد لستيفن كاري في أميركا

رياضة

كرة السلة

ستيفن كاري

غولدن ستيت ووريورز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - أودي كروك تتألق في كرة السلة الجامعية رغم وزنها غير التقليدي

اقرأ ايضا في كرة السلة

فيديو - أودي كروك تتألق في كرة السلة الجامعية رغم وزنها غير التقليدي
2025-12-26

فيديو - أودي كروك تتألق في كرة السلة الجامعية رغم وزنها غير التقليدي

قوة هجومية لا يُستهان بها في دوري الجامعات الأميركية

2025-12-26

فيديو - أودي كروك تتألق في كرة السلة الجامعية رغم وزنها غير التقليدي

قوة هجومية لا يُستهان بها في دوري الجامعات الأميركية

فيديو - لن تصدقوا المسافة التي سجل منها ستيفن كاري
2025-12-13

فيديو - لن تصدقوا المسافة التي سجل منها ستيفن كاري

قدّم النجم الكبير ستيفن كاري لقطة مثيرة

2025-12-13

فيديو - لن تصدقوا المسافة التي سجل منها ستيفن كاري

قدّم النجم الكبير ستيفن كاري لقطة مثيرة

دوري السيدات الأميركي على أعتاب أزمة تاريخية
2025-12-01

دوري السيدات الأميركي على أعتاب أزمة تاريخية

تتّجه رابطة دوري كرة السلّة الأميركي للمحترفات نحو واحدة من أخطر المحطّات

2025-12-01

دوري السيدات الأميركي على أعتاب أزمة تاريخية

تتّجه رابطة دوري كرة السلّة الأميركي للمحترفات نحو واحدة من أخطر المحطّات

اخترنا لك
فيديو - أودي كروك تتألق في كرة السلة الجامعية رغم وزنها غير التقليدي
2025-12-26
فيديو - لن تصدقوا المسافة التي سجل منها ستيفن كاري
2025-12-13
دوري السيدات الأميركي على أعتاب أزمة تاريخية
2025-12-01
فيديو قاسي لمقتل لاعب شاب بعد سقوط عمود كرة السلة عليه
2025-11-28

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025