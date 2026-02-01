إيقاف لاعب فيلادلفيا 25 مباراة بسبب دواء

بسبب انتهاكه سياسة المنشطات

أعلنت لكرة السلة الأميركية (NBA) إيقاف لاعب فيلادلفيا فلايرز، الأميركي بول ، لمدة 25 مباراة، بسبب انتهاكه سياسة المنشطات.

ولن يتمكن بول جورج من العودة إلى الملعب قبل 10 مباريات من نهاية الموسم المنتظم.، حيث يلعب في مواجهة يوم 26 آذار – المقبل.

واعترف جورج في حديث الى شبكة (ESPN) أنه تحدث عن أهمية الصحة النفسية خلال السنوات القليلة الماضية، ثم ارتكب خطأ بتناول دواء غير مناسب، متحملاً كامل المسؤولية عن أفعاله، معتذراً لناديه وزملائه في الفريق والجماهير عن قراره غير المدروس.

ويبلغ بول جورج من العمر 35 عاما، وهو اختير في المركز العاشر في مجمل اختيارات الأميركي للمحترفين عام 2010 من قِبل إنديانا بيسرز، حيث لعب حتى العام 2017، ثم انتقل إلى أوكلاهوما سيتي، ولوس أنجلوس كليبرز، وفيلادلفيا في موسم 2024-2025.





