الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

إيقاف لاعب فيلادلفيا 25 مباراة بسبب دواء

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إيقاف لاعب فيلادلفيا 25 مباراة بسبب دواء
A-
A+

كرة السلة

2026-02-01 | 03:36
إيقاف لاعب فيلادلفيا 25 مباراة بسبب دواء

بسبب انتهاكه سياسة مكافحة المنشطات

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (NBA) إيقاف لاعب فيلادلفيا فلايرز، الأميركي بول جورج، لمدة 25 مباراة، بسبب انتهاكه سياسة مكافحة المنشطات.
ولن يتمكن بول جورج من العودة إلى الملعب قبل 10 مباريات من نهاية الموسم المنتظم.، حيث يلعب في مواجهة شيكاغو يوم 26 آذار – مارس المقبل.
واعترف جورج في حديث الى شبكة (ESPN) أنه تحدث عن أهمية الصحة النفسية خلال السنوات القليلة الماضية، ثم ارتكب خطأ بتناول دواء غير مناسب، متحملاً كامل المسؤولية عن أفعاله، معتذراً لناديه وزملائه في الفريق والجماهير عن قراره غير المدروس.
ويبلغ بول جورج من العمر 35 عاما، وهو اختير في المركز العاشر في مجمل اختيارات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عام 2010 من قِبل إنديانا بيسرز، حيث لعب حتى العام 2017، ثم انتقل إلى أوكلاهوما سيتي، ولوس أنجلوس كليبرز، وفيلادلفيا في موسم 2024-2025.


مقالات ذات صلة

إيقاف لاعب جزائري سنة لاعتدائه على حكمة خنقاً
2026-01-29

إيقاف لاعب جزائري سنة لاعتدائه على حكمة خنقاً

إيقاف لاعب تنس فرنسي 20 عاماً
2025-12-11

إيقاف لاعب تنس فرنسي 20 عاماً

وفاة لاعب خلال مباراة في كأس البرتغال
2026-01-23

وفاة لاعب خلال مباراة في كأس البرتغال

فيديو - لاعب يعتدي على زميله في مباراة
2026-01-10

فيديو - لاعب يعتدي على زميله في مباراة

إيقاف لاعب فيلادلفيا 25 مباراة بسبب دواء

رياضة

كرة السلة

فيلادلفيا فلايرز

بول جورج

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - ألكاراز تلقى 3 عروض زواج في 5 ثوان!!

اقرأ ايضا في كرة السلة

اخترنا لك
فيديو - ألكاراز تلقى 3 عروض زواج في 5 ثوان!!
2026-01-26
فيديو - موهبة مذهلة في كرة السلة بعمر سبع أعوام
2026-01-25
فرق الانقاذ في طرابلس تمكنت من الوصول الى فتى ( 14 عاما) ويتم تزويده بالاوكسيجين والاسعافات الاولية في مكان وجوده تحت انقاض المبنى المنهار
2026-01-24
ابنة دينيس رودمان الأعلى دخلاً في كرة القدم
2026-01-24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026