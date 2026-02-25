رحيل "الولد المُلهم" بعد معركة شجاعة مع السرطان

خيّم الحزن على مدينة ليبانون في ولاية تينيسي الأميركيّة عقب وفاة اللاعب الشاب جايدن بايلي، نجم فريق مدرسة ليبانون الثانوية، عن 17 عاماً، بعد صراع بطولي مع سرطان العظام (أوستيوساركوما).

وأكّدت إدارة مدارس مقاطعة ويلسون أنّ رحيل بايلي في 19 شباط - فبراير 2026 يمثل فقداناً لرمز من رموز الإصرار، حيث تحول اللاعب خلال سنوات مرضه إلى قصة تجاوزت حدود الملاعب الرياضية.

بدأت رحلة المعاناة في عام 2022، ورغم اضطرار الأطباء لبتر ذراعه اليسرى في آب - 2025، فإنّه أبهر الجميع بعودته إلى ملاعب كرة السلة ومواصلة دراسته بيد واحدة، في جسّد أعلى معاني .

ومع انتشار المرض إلى معدته في أواخر عام 2025، تدهورت حالته الصحّيّة ما أجبره على التوقّف، إلّا أنّ أثره ظلّ نابضاً في أروقة مدرسته ومدينته التي كرمته بإعلان يوم 17 شباط - فبراير "يوم جايدن بايلي" تقديراً لشجاعته الاستثنائية.







