4 آب "الحقيقة الضائعة"
رحيل "الولد المُلهم" بعد معركة شجاعة مع السرطان

رحيل &quot;الولد المُلهم&quot; بعد معركة شجاعة مع السرطان
كرة السلة

2026-02-25 | 02:11
رحيل "الولد المُلهم" بعد معركة شجاعة مع السرطان

خيّم الحزن على مدينة ليبانون في ولاية تينيسي الأميركيّة

خيّم الحزن على مدينة ليبانون في ولاية تينيسي الأميركيّة عقب وفاة اللاعب الشاب جايدن بايلي، نجم فريق مدرسة ليبانون الثانوية، عن 17 عاماً، بعد صراع بطولي مع سرطان العظام (أوستيوساركوما).
وأكّدت إدارة مدارس مقاطعة ويلسون أنّ رحيل بايلي في 19 شباط - فبراير 2026 يمثل فقداناً لرمز من رموز الإصرار، حيث تحول اللاعب خلال سنوات مرضه إلى قصة إلهام تجاوزت حدود الملاعب الرياضية.
بدأت رحلة المعاناة في عام 2022، ورغم اضطرار الأطباء لبتر ذراعه اليسرى في آب - أغسطس 2025، فإنّه أبهر الجميع بعودته إلى ملاعب كرة السلة ومواصلة دراسته بيد واحدة، في مشهد جسّد أعلى معاني التحدي.
ومع انتشار المرض إلى معدته في أواخر عام 2025، تدهورت حالته الصحّيّة ما أجبره على التوقّف، إلّا أنّ أثره ظلّ نابضاً في أروقة مدرسته ومدينته التي كرمته بإعلان يوم 17 شباط - فبراير "يوم جايدن بايلي" تقديراً لشجاعته الاستثنائية.



رحيل "الولد المُلهم" بعد معركة شجاعة مع السرطان

رياضة

كرة السلة

جايدن بايلي

مدرسة ليبانون الثانوية

