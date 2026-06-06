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لاعبة أميركية تفجّر جدلًا لسبب صادم

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لاعبة أميركية تفجّر جدلًا لسبب صادم
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كرة السلة

2026-06-06 | 03:12
لاعبة أميركية تفجّر جدلًا لسبب صادم

استعداداً للاحتفاء بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة

أثارت بريانا تيرنر، لاعبة لاس فيغاس آيسز وعضو رابطة لاعبات دوري كرة السلة الأميركي للسيدات، جدلًا واسعًا بعد اعتراضها على فكرة وضع شارات "أميركا 250" على قمصان اللاعبات في مباراة All Stars المقبلة.
وجاء الجدل بعد تقارير أشارت إلى أن الشارات قد تظهر على قمصان المباراة المقررة في 25 تموز - يوليو، ضمن مظاهر الاحتفاء بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة
لكن تيرنر اعتبرت أنّ الخطوة لم تُدرس جيدًا، بسبب ارتباط تلك المرحلة من التاريخ الأميركي بالعبودية، مشيرة إلى أنّ غالبية اللاعبات لم يكنّ ليتمتعن بالحرية قبل 250 عامًا. 
ولم تؤكّد رابطة الدوري اعتماد الشارات رسميًا، إذ أوضحت أنّها تدرس، على غرار دوريات رياضية كبرى أخرى، الطريقة الأنسب لإحياء الذكرى، من دون حسم القرار حتى الآن.



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كرة السلة

بريانا تيرنر

لاس فيغاس آيسز

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