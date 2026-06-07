فيديو - ترامب يحاصر نهائي كرة السلة الأميركية

President Trump confirms he'll be attending Game 3 of the NBA Finals at MSG and was invited by Knicks owner James Dolan. pic.twitter.com/mAiD9Wa74P — New York Post Sports (@nypostsports) June 4, 2026

تستعدّ لإجراءات أمنيّة مشدّدة مع ترقّب حضور الرئيس الأميركي المباراة الثالثة من نهائي كرة السلة الأميركي للمحترفين بين نيكس وضيفه سان أنطونيو سبيرز، والمقرّرة في قاعة ماديسون سكوير غاردن، بعدما تلقى دعوة من مالك نادي نيكس دولان.وبحسب التقرير، سيؤدّي حضور إلى انتشار واسع لعناصر الخدمة السرّيّة الأميركيّة وآلاف من أفراد شرطة نيويورك في محيط القاعة، مع إغلاق مناطق كاملة في وسط مانهاتن، ما قد يتسبّب بزحمة كبيرة وطوابير طويلة للجماهير.كما تقرّر منع تجمّعات المشاهدة الخارجيّة التي رافقت أوّل مباراتين، والسماح فقط لحاملي التذاكر بالاقتراب من القاعة، إضافة إلى منع إدخال الحقائب بجميع أنواعها وفتح نقاط التفتيش قبل ساعتين من بداية اللقاء.وتأتي المباراة في توقيت حساس لجماهير نيكس، إذ يتقدم الفريق (2-0) في السلسلة النهائية، ويبحث عن لقبه الأول منذ عام 1973، لكنّ ترقّب حضور ترامب أثار انزعاجًا بين المشجّعين، الذين ناشدوه عبر مواقع التواصل عدم الحضور، خشية أن تتحوّل ليلة تاريخية للفريق إلى طوابير طويلة وإغلاقات .