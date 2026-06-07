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فيديو - ترامب يحاصر نهائي كرة السلة الأميركية

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فيديو - ترامب يحاصر نهائي كرة السلة الأميركية
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كرة السلة

2026-06-07 | 02:57
فيديو - ترامب يحاصر نهائي كرة السلة الأميركية

تستعدّ مدينة نيويورك لإجراءات أمنيّة مشدّدة

تستعدّ مدينة نيويورك لإجراءات أمنيّة مشدّدة مع ترقّب حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب المباراة الثالثة من نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بين نيويورك نيكس وضيفه سان أنطونيو سبيرز، والمقرّرة في قاعة ماديسون سكوير غاردن، بعدما تلقى دعوة من مالك نادي نيكس جيمس دولان.
وبحسب التقرير، سيؤدّي حضور ترامب إلى انتشار واسع لعناصر الخدمة السرّيّة الأميركيّة وآلاف من أفراد شرطة نيويورك في محيط القاعة، مع إغلاق مناطق كاملة في وسط مانهاتن، ما قد يتسبّب بزحمة كبيرة وطوابير طويلة للجماهير.
كما تقرّر منع تجمّعات المشاهدة الخارجيّة التي رافقت أوّل مباراتين، والسماح فقط لحاملي التذاكر بالاقتراب من القاعة، إضافة إلى منع إدخال الحقائب بجميع أنواعها وفتح نقاط التفتيش قبل ساعتين من بداية اللقاء.
وتأتي المباراة في توقيت حساس لجماهير نيكس، إذ يتقدم الفريق (2-0) في السلسلة النهائية، ويبحث عن لقبه الأول منذ عام 1973، لكنّ ترقّب حضور ترامب أثار انزعاجًا بين المشجّعين، الذين ناشدوه عبر مواقع التواصل عدم الحضور، خشية أن تتحوّل ليلة تاريخية للفريق إلى طوابير طويلة وإغلاقات أمنية واسعة.


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