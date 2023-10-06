برشلونة في ورطة .. أزمة الاصابات تُعقّد مهمة تشافي

دخل برشلونة مرحلة صعبة للغاية بسبب الاصابات

دخل برشلونة مرحلة صعبة للغاية بسبب الاصابات التي حلّت بنجومه البارزين، وجاءت اصابة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مواجهة بورتو اول امس الاربعاء، لتزيد من المعاناة.

ويغيب ليفا لمدة شهر، من ضمنه مواجهة ريال مدريد، وهو انضم الى قائمة تضم الاسباني بيدري والهولندي فرينكي دي يونغ والبرازيلي رافينيا، ما وضع المدرب تشافي في ورطة فيما يتعلق بخطيّ الوسط والهجوم.

ووفقاً لصحيفة سبورت، قد يلجأ تشافي إلى أكاديمية لا ماسيا، لتعويض ليفاندوفسكي، وعلى رأس الاحتمالات أنخيل ألاركون، نجم فريق الشباب، الذي هز شباك بورتو في دوري أبطال أوروبا للشباب، وهو لاعب يتمتع بالقوة ويلعب بقدميه اليمنى واليسرى، ويضغط بشكل جيد ويتمتع بلياقة بدنية عالية.

وسيكون داني رودريجيز، الذي يمتلك قدم يسرى مميزة، وحس المراوغة، ويمكنه اللعب كجناح أيسر وأيمن خياراً، وكذلك المهاجم باو فيكتور الذي شارك في ستة من مباريات فريق وسجل 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.



