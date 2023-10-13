التعاقد مع بطل العالم يثير جدلاً في المغرب

أثار إعلان الجامعة المغربية لكرة القدم التعاقد مع الإسباني خورجي فيلدا لتدريب "سيدات المغرب" ردود فعل متناقضة، بعد إقالته من من تدريب منتخب بلاده، بسبب خلافه المزمن مع اللاعبات.وقاد فيلدا، المنتخب الإسباني الى الفوز بلقب كأس العالم للسيدات، للمرة الاولى في تاريخه، وهو يرث المدرب السابق، الفرنسي رينالد بيدروس، الذي قاد المنتخب الى دور الـ16 من كأس العالم، في إنجاز غير مسبوق.وجاء التعاقد مع فيلدا، بعد النتائج الأخيرة التي لحقت بمنتخب السيدات في المباريات الودية، وأبرزها الهزيمة الثقيلة أمام المنتخب الزامبي، وهو يستهل مشواره في 23 الجاري، بمواجهة ناميبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.