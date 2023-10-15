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ستويشكوف يشنّ حرباً على فان جال .. أنا لا أعرفه

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ستويشكوف يشنّ حرباً على فان جال .. أنا لا أعرفه
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كرة القدم

2023-10-15 | 05:34
ستويشكوف يشنّ حرباً على فان جال .. أنا لا أعرفه

ليست المرة الاولى التي يهاجم فيها البلغاري مدربه الهولندي

لا ينسى النجم الشهير خريستو ستويشكوف معاركه مع المدرب لويس فان جال، ومسيرة الصعود والهبوط بينهما في العام 1997، وهو العام الذي التقيا فيه في نادي برشلونة، أحدهما كلاعب والآخر كمدير فني. 
ليست المرة الاولى التي يهاجم فيها البلغاري مدربه الهولندي سابقا، وهو قال "لويس؟ لويس من؟ لا أريد حتى أن أقول اسمه بصوت عال، فعندما يتعلق الأمر به، لا يمكنني التفكير في أي شيء ". 
لا يبدو أن لدى ستويشكوف أي شيء مهني ضد فان جال، لكنه يفعل ذلك ببعد شخصي "إنه محترف رائع، لا أحد ينكر ذلك، فقد كانت أساليب التدريب ولعبة المثلث والتدريب جيدة، لكنني كشخص لا أحبه، ربما أنا شخص سيء أيضاً، ولكنني لا أريد التحدث عنه .. أنا لا أعرفه". 
وأضاف النجم البلغاري "لا أحد مثله، أنا لست جيدا في كل شيء أيضا، لكنني أحاول تحسين هذه الجوانب ولا أريد أن أكون مثله".
ويصر لاعب خط الوسط السابق "دعونا نتحدث عن شخص آخر، وليس هو، إنه لا أحد في حياتي، إنه كاذب ولا أريد أن أضيّع بالحديث عنه دقيقة أخرى فهو لا يستحق كل هذا العناء". 
 

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كرة القدم

خريستو ستويشكوف

لويس فان جال

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