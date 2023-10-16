زلاتان يهاجم بالوتيلي والاخير يردّ بصورة .. كافية

اعتادت جماهير كرة القدم على زلاتان ابراهيموفيتش

اعتادت جماهير كرة القدم على زلاتان ابراهيموفيتش، الذي لطالما عظّم بنفسه، وانتقد اللاعبين الآخرين، وآخر ضحاياه كان الإيطالي ماريو بالوتيلي.

لكن، إن كان هناك من يجيد فن الرد أكثر من زلاتان فهو بالوتيلي نفسه.

بالوتيلي، أطلق نار كلماته على اللاعب السويدي، بعد أن تلقى انتقادات منه حول "عدم استغلال كل إمكاناته"، فقام بنشر صورته حاملاً كأس دوري أبطال أوروبا على خاصية الستوري على انستغرام.

وقصد بالوتيلي ان ابراهيموفيتش، وخلال مسيرته الكروية التي استمرت 24 عاماً، والتي لعب خلالها لسبعة أندية شاركت في دوري أبطال أوروبا، فشل في الفوز باللقب، ولو لمرة واحدة.



