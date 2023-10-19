ايدين هازارد يشرح سبب اعتزاله كرة القدم

مؤخراً، أعلن اللاعب البلجيكي ايدين هازارد اعتزاله كرة القدم في سن ٣٢ عاماً، بعد معاناة طويلة مع الإصابات التي أدّت إلى تراجع مستواه، وجلوسه على دكّة الاحتياط.خلال مسيرته، لعب هازارد لليل الفرنسي، ثم تشيلسي الإنجليزي، حيث سطع نجمه، لينتقل إلى ريال مدريد الإسباني، وتبدأ مسيرته مع الإصابات.وعن سبب قراره الاعتزال، قال هازارد لـL'Avenir "قلت دائماً إنني سأتوقف عن اللعب بمجرد أن أشعر بأنّني لا أستمتع في الملعب، كما أنني لم أكن أرغب في الذهاب للعب في مكان ما من أجل المال فقط، أنا لم أستمتع بالتدريب ... ولم أعد ألعب، فكان القرار بسيطًاً".