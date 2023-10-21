هل يؤثر إيقاف جوميز على فوز الارجنتين بكأس العالم؟

إيقاف اللاعب الأرجنتيني لمدة عامين بسبب تعاطي المنشطات

لن يؤثر إيقاف اللاعب الأرجنتيني بابو جوميز، الفائز بكأس العالم، لمدة عامين بسبب تعاطي المنشطات، على فوز منتخب بلاده باللقب.

ومع أن القرار كما يُزعم تم اتخاذه، بعد الظهور الإيجابي لنتيجة اختبار تم إجراؤه في تشرين الثاني - نوفمبر 2022، أي قبل أيام من انطلاق كأس العالم، فإن فوز الارجنتين باللقب لن يتأثر اطلاقاً.

وزعم موقع ريفيلو الإخباري الإسباني وصحيفة جازيتا الإيطالية، أن الاختبار أجري خلال جلسة تدريبية في إشبيلية، وادّعى جوميز أنه مر بليلة سيئة دفعته إلى تناول دواء من أحد أطفاله دون استشارة مسبقة مع أطباء النادي.

وأضافا أنّ كلًّا من اللاعب وناديه السابق إشبيلية كانا على علم بالأمر منذ شهور، لكن لم يتم تأكيد الحظر لمدة عامين، والذي تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع في جميع أنحاء إسبانيا وإيطاليا، حتى هذا الأسبوع.

وشارك جوميز في مباراتي الأرجنتين ضد السعودية وأستراليا في كأس العالم، وتم إنهاء عقده مع إشبيلية في أيلول - سبتمبر الفائت بعد عامين مع النادي، وأبرم قبل ثلاثة أسابيع فقط، صفقة مع نادي مونزا الإيطالي.



