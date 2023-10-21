إليكم أغرب 15 انتقال في تاريخ كرة القدم

تلقي فترة الانتقالات بظلالها على عالم كرة القدم، لما تحمله أحياناً من غرائب ومفاجآت، مثل انتقال لويس فيغو من برشلونة الى غريمه الازليّ ريال مدريد، بدليل أن بعض الصفقات في تاريخ اللعبة تركت الجميع مصدومين، ونقدّم لكم فيما يلي أكثر 15 عملية انتقال مفاجئة أو مستغربة في تاريخ كرة القدم:روبينيو، من ريال مدريد إلى مانشستر سيتي.صامويل إيتو، من إنتر ميلان إلى أنزي محج قلعة.آشلي كول، من أرسنال إلى تشيلسي.ديفيد بيكهام، من ريال مدريد إلى لوس أنجلوس جالاكسي.ماريو جوتزه، من بوروسيا دورتموند إلى بايرن ميونيخ.ليونيل ميسي، من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.كريستيانو رونالدو، من ريال مدريد إلى يوفنتوس.أندي كول، من نيوكاسل إلى مانشستر يونايتد.روبن فان بيرسي، من أرسنال إلى مانشستر يونايتد.فرناندو توريس، من ليفربول إلى تشيلسي.إيريك كانتونا، من ليدز يونايتد إلى مانشستر يونايتد.روبرتو باجيو، من فيورنتينا إلى يوفنتوس.نيمار، من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.سول كامبل، من توتنهام إلى أرسنال.لويس فيغو، من برشلونة إلى ريال مدريد.