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دي ماريا يسخر من ماتيوس والسبب ميسي !!

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دي ماريا يسخر من ماتيوس والسبب ميسي !!
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كرة القدم

2023-11-02 | 02:11
دي ماريا يسخر من ماتيوس والسبب ميسي !!

شكك ماتيوس في مصداقية فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية

رد أنخيل دي ماريا، نجم منتخب الأرجنتين، على لوثار ماتيوس، بعد أن شكك الأخير في مصداقية فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، وقال بوقاحة لأسطورة منتخب ألمانيا "اذهب للبكاء في مكان آخر". 
ورفض ماتيوس رؤية فوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة، واصفاً إياها بأنها "مهزلة"، مبدياً اعتقا\ه أن النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، هو من يستحقها بعد أن قادت أهدافه البالغ عددها 56 فريقه إلى الثلاثية. 
وقال ماتيوس لشبكة سكاي ألمانيا "لقد قام هالاند بعمل أفضل من ميسي طوال العام"، ومن غير المستحق أن يفوز النجم الارجنتيني بالجائزة، لكن هذا يدل على أن كأس العالم لها أهمية أكبر من أي شيء آخر"، وردّ عليه دي ماريا بالقول "اذهب للبكاء في مكان آخر".

 
 
دي ماريا يسخر من ماتيوس والسبب ميسي !!

رياضة

كرة القدم

أنخيل دي ماريا

منتخب الأرجنتين

لوثار ماتيوس

ليونيل ميسي

الكرة الذهبية

منتخب ألمانيا

إيرلينج هالاند

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