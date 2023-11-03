إطلاق والد لويس دياز قريباً .. وهؤلاء هم الخاطفون

أعلن ممثل عن جماعة "جيش التحرير الوطني الكولومبي"، سوف تطلق سراح والد لويس دياز، نجم نادي ليفربول الإنجليزي "بأسرع وقت ممكن"، بعد أيام من اختطافه في شمال البلاد.وكان مسلحون من الجماعة المتمردة على السلطات الرسمية قد اختطفوا والدة دياز، سيلينيس مارولاندا ووالده لويس مانويل دياز، في مقاطعة لاغواخيرا يوم السبت الماضي، وتم اطلاق سراح والدته بعد ساعات، بعد ضغوطات من قوى الأمن.وسرعان ما اتهمت الحكومة هذه الجماعة باختطاف والديّ دياز، وقال وزير الداخلية لويس فرناندو فيلاسكو إن الوضع "خطير جدا"، ويمثل انتهاكاً لوقف إطلاق النار، بعد أن تم استئناف مباحثات السلام العام الماضي، بهدف إنهاء دور الجماعة في الصراع الكولومبي الممتد لـ60 عاما والذي أودى بحياة 450,000 شخص على الأقل.