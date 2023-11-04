جورجينا تنفجر على انستغرام بـ"فيديو رياضي" مثير

أعطت جورجينا بعض المشاهد من تدريباتها الرياضية

أعطت جورجينا رودريغيز، حبيبة كريستيانو رونالدو المعجبين وما أكثرهم، بعض المشاهد من تدريباتها الرياضية، والتي أصبحت حديث رواد مواقع التواصل.

وتحافظ عارضة الأزياء الإسبانية على "إطلالتها" في حالة استثنائية، تماماً مثلما يفعل شريكها، وهي تنضم إليه بانتظام في صالة الألعاب الرياضية المنزلية لممارسة بعض التمارين.

لكنها اضطرت إلى ممارسة الرياضة بمفردها يوم الخميس الماضي، بينما كان رونالدو يتدرب مع ناديه النصر في دوري المحترفين السعودي، وأعطت جورجينا، التي كانت ترتدي بلوزة قصيرة رمادية وشورت ضيق، متابعيها البالغ عددهم 52.6 مليون متابع على انستغرام لمحة عن جهودها على آلة المشي.