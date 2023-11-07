فيديو - هل يخطف ليفربول جوهرة البرازيل قبل أرسنال وتوتنهام؟

أرسل أندريه ترينداد، البالغ من العمر 22 عاماً، رسالة إلى عملاق "الميرسيسايد"، بعد أدائه المُبهر في نهائي كأس ليبرتادوريس، حيث أسهم في فوز فريقه فلومينينسي البرازيلي على بوكا جونيورز الأرجنتيني، وإحراز اللقب للمرة الاولى في تاريخه.وارتبط اسم اللاعب الموهوب بـ"الريدز" منذ أشهر، بإعتباره أحد أفضل لاعبي خط الوسط الشباب في أميركا الجنوبية، وقد خاض أول مباراة دولية له من مقاعد البدلاء خلال هزيمة البرازيل الودية أمام السنغال في حزيران - يونيو الفائت.وذكرت وسائل الإعلام البرازيلية أن لدى ترينداد "اتفاق شفهي" على الانتقال في نهاية الموسم مع رئيس نادي فلومينينسي، لكن وجهته لا تزال غير واضحة، في ظل مسعى كلّ من أرسنال وتوتنهام في ضمّه أيضاً، لتبقى رغبة اللاعب هي الفيصل في هذا المجال.