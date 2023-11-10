إطلاق سراح والد لويس دياز .. هكذا لخّص الاتحاد الكولومبي الازمة

بعد 12 يوما من اختطافه في كولومبيا

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، عن إطلاق سراح لويس مانويل دياز، والد لويس دياز، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب كولومبيا، بعد 12 يوما من اختطافه.

وتعرض لويس وزوجته سيلينيس مارولندا، للاختطاف، واُطلق سراحها سريعاً، وامتدت المفاوضات مع جيش التحرير الوطني المعارض طوال هذه الفترة الى ان اثمرت عن إطلاق سراحه.

وجاء في البيان "يشكر الاتحاد الكولومبي الحكومة والقوات العسكرية والشرطة الوطنية وجميع المؤسسات والمسؤولين الذين جعلوا من إطلاق سراح لويس مانويل دياز، والد لاعبنا لويس دياز، ممكنا".

وأضاف "كرة القدم كرياضة ترمز إلى الموهبة والتفاني والعمل الجماعي والقيم الجوهرية للبشر، ولا بد ان تظل اللعبة في كولومبيا مركزا للترفيه والمنافسة الصحية والوحدة والبهجة".