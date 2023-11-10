فيديو - واندا نارا .. من عرض الازياء الى التقديم الى الغناء الرومانسي

تشتهر الارجنتينية واندا نارا في العديد من المجالات

تشتهر الارجنتينية واندا نارا في العديد من المجالات، فهي عارضة أزياء ومقدمة برامج ووكيلة أعمال لشريكها لاعب كرة القدم ماورو إيكاردي، وتحولت الان إلى مغنية وأطلقت أغنيتها الخاصة الأولى "Bad Bi--h".

وظهرت الأغنية يوم الأربعاء الماضي وحصدت آلاف المشاهدات على منصات البث الرئيسية، ويرجع هذا النجاح بشكل خاص إلى كلماتها، التي تبدأ بتوضيح نوايا واندا نارا في أول ظهور موسيقي لها، فما في كلمات الأغنية؟.

… نغمة الفيديو الموسيقية مذهلة تماماً مثل كلمات الاغنية، التي تظهر المغنية الأرجنتينية فيها في عدد كبير من الصور بالأبيض والأسود، ما يسلط الضوء على الفخامة وعدد الرجال المرافقين لها.

ومع ذلك، فهي ليست أول تجربة موسيقية للأرجنتينية، التي شاركت قبل بضعة أشهر في مقطع فيديو لإحدى أغاني L-Gante، التي ارتبطت به أيضا خلال فترة الأزمة مع إيكاردي، لكنها المرة الأولى التي تلعب فيها واندا نارا دور البطولة في أغنيتها الخاصة، حيث تحادث شريكها في كلمات الأغنية:

"أحصل دائما على كل ما أريد، لأنني عاهرة سيئة، أراه وأريده، أريده وحصلت عليه، لأنني عاهرة سيئة، قلت له نعم، سألني إذا كنت وحيدة، فقلت له نعم"، في إشارة إلى علاقتها الرومانسية مع مهاجم غلطة سراي التركي الحالي.