شاهدوا هدف الموسم وصدّة الموسم في الدوري الأميركي

هدف الموسم وصدّة الموسم في الدوري الأميركي لسينسيناتي

تم اختيار هدف الموسم في الدوري الاميركي العادي، وهو لم يكن للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي، انما على طريقته بعزف منفرد، وسجله مواطنه لوشو أكوستا لفريقه سينسيناتي في مرمى شارلوت في المباراة التي انتهت في الحادي والعشرين آب - أغسطس الفائت (3-0).

كما تم اختيار صدّة الموسم في الدوري نفسه، لحارس مرمى سينسيناتي أيضاً، الاميركي رومان سيلينتانو، الذي صدّ كرة صعبة للغاية في الدقيقة 93، حين كان فريقه متقدماً على كولومبس كرو (3-2) في الحادي والعشرين من أيار - مايو الفائت.