"التوقف الدولي" يُدمّر برشلونة وريال مدريد !!

العدد الكبير من المباريات في فترة قصيرة تسبّب بإصابات عديدة

بقلم ريتا الصيّاح

يشهد الموسم الكروي الحالي "اكتظاظ" مباريات، بين الدوريات المحلية والاوروبية والدولية التي لعبت بمعدل كلّ شهر مرة.

هذا العدد الكبير من المباريات في فترة قصيرة تسبّب بإصابات عديدة، خاصة خلال فترة التوقف الدولي، والّتي تشهد تدريبات مكثّفة وسفر ومباريات عديدة في فترة زمنية قصيرة.

وسجّلت المباريات الدولية لشهر تشرين الثاني - نوفمبر (آخر توقف دولي حتى شهر آذار - مارس المقبل)، الكثير من الإصابات، وقد يكون أخطرها الإصابة الّتي تعرّض لها نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة غافي، الذي خرج من مباراة فريقه ضد منتخب جورجيا في الشوط الأول متألّماً.

ويدور الحديث في الصحف إلى إصابة غافي بقطع في الرباط الصليبي، ما يعني مدّة غياب قد تصل لثمانية أشهر، أي حتى نهاية الموسم، ودون المشاركة باليورو أو الألعاب الأولمبية.

كما وأصيب حارس مرمى "البارشا" مارك أندريه تير شتيغن أيضاً، أثناء تواجده مع بعثة منتخب بلاده ألمانيا، ولم يُكشف حتى الساعة عن نوع الإصابة ومدة الغياب.

وكما برشلونة، ضربت الإصابات أيضاً لاعبي الغريم ريال مدريد، إذ تعّرض فينيسيوس جونيور للإصابة بتمزق فى العضلة فى ساقه اليسرى، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل ضد كولومبيا، كما أصيب الفرنسي إدواردو كامافينجا بتمزق في الرباط الجانبي الخارجي للركبة اليمنى، وقد يغيب الثنائي حتى نهاية العام.

ومن بين لاعبي الدوري الإسباني أيضاً، تعرّض أويارزابال، نجم ريال سوسيداد، لإصابة في أوتار الركبة في مباراة منتخب إسبانيا أمام قبرص.

مانشستر سيتي بدوره، تلقّى ضربة قوية بإصابة لاعبه النرويجي إيرلينج هالاند بإلتواء قوي في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام جزر فارو في مباراة وديّة، وتأكّد غيابه عن مباراة ناديه ضد ليفربول السبت المقبل.

وعانى مانشستر يونايتد من الإصابات خلال فترة التوقف الدولي، إذ تعرض ماركوس راشفورد للإصابة خلال مشاركته في فوز إنجلترا على مالطة، حين اصطدم بزميله أرنولد وتم إستبداله من قبل المدير الفني جاريث ساوثجيت الذي استبعد أن تكون إصابة اللاعب خطرة.

أيضاً، تعرّض حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا للإصابة في الوجه خلال مباراة الكاميرون مع موريشيوس، دون أخبار رسمية عن طبيعة الإصابة.

ومن "كوارث" التوقف الدولي أيضاً، إصابة الفرنسي وارن إيمري، لاعب باريس سان جيرمان بتمزق كبير في كاحل القدم اليمني، وإصابة المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني لاعب إنتر ميلان بشد عضلي في ربلة الساق اليمنى.