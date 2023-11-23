مسلحون سرقوا ١٨ ألف جنيه من عائلة زوجة ميسي بقوة السلاح

أطلق المجرمون رصاصة على السيارة خلال عملية السطو العنيفة

حصل لصوص مسلحون على أكثر من ١٨ الف جنيه إسترليني من سوبر ماركت تملكه عائلة زوجة ليونيل ميسي.

وكانت ابنة عم أنتونيلا روكوزو، وتدعى أغوستينا سكاليا، وتبلغ من العمر 23 عاماً، تنقل المبلغ بالبيزو الأرجنتيني من سوبر ماركت العائلة، الكائن بالقرب من وسط روزاريو، إلى بنك قريب عندما تعرضت للسرقة صباح الأربعاء.

وأطلق المجرمون رصاصة على السيارة خلال عملية السطو العنيفة، واظهرت الصور في مكان الحادث الرصاصة التي استقرت في جانب السيارة.

وتبين أن اثنين من المهاجمين خرجا من سيارة بيضاء، ذات نوافذ مظللة، واقتربا من سيارة شيفروليه أونيكس السوداء التي كانت تقودها أغوستينا، إلى جانب اثنين من موظفي السوبر ماركت، وحطما إحدى النوافذ، وسرقا الحقيبتين، ولاذوا جميعاً بالفرار.

وكان متجر عائلة أنتونيلا، زوجة ميسي، قد تعرض لهجوم رافقه إطلاق نار على واجهته في شهر آذار - مارس الماضي، مع رسالة تهديد للاعب.





