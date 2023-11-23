هل شاهدتم العنف المُفرط للأمن البرازيلي مع جماهير الأرجنتين؟

هزمت الأرجنتين مُضيفتها البرازيل في عقر دارها ملعب ماراكانا

هزمت الأرجنتين مُضيفتها البرازيل في عقر دارها ملعب ماراكانا بهدف لنيكولاس أوتاميندي، ورفعت رصيدها إلى 15 نقطة في صدارة التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، فيما خسر "السامبا" مباراته الثالثة توالياً والأولى تاريخياً على أرضه، في سابقتين في التصفيات المؤهلة للمونديال.

ولكن، المباراة كانت قد تأخرت لنحو نصف ساعة بسبب انسحاب منتخب الأرجنتين، اعتراضا على اعتداء الأمن البرازيلي على جماهيره في المدرجات.

وانتشر أكثر من فيديو للتعامل العنيف لقوى الأمن البرازيلية مع المشجعين الأرجنتينيين، وردّة فعل قائد "التانغو" ليونيل ميسي، الذي سحب فريقه من الميدان، وردّة فعل حارس المرمى إيميليانو مارتينيز الذي هاجم قوى الأمن.