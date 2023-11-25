فيديو - نجاة ماريوبالوتيلي من حادث سير

تعرض المهاجم الايطالي ماريو بالوتيلي لحادث سيارة خطير

تعرض المهاجم الايطالي ماريو بالوتيلي لحادث سيارة خطير في بريشيا، حيث تواجد في مسقط رأسه أورزينوفي للتعافي من إصابة تعرض لها أثناء اللعب مع فريقه أضنة دمير سبور التركي.

واصطدم اللاعب السابق في مانشستر سيتي وليفربول، البالغ من العمر 33 عاماً، بسيارته Audi Q8 بجدار منخفض، ما تسبب في أضرار جسيمة ودفع الوسائد الهوائية إلى النفخ.

وتمكن بالوتيلي من إخراج نفسه من السيارة، وجرى تصويره وهو يسير نحو سيارة إسعاف قريبة وهو يعرج قليلا.