الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فيديو - نجاة ماريوبالوتيلي من حادث سير

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - نجاة ماريوبالوتيلي من حادث سير
A-
A+

كرة القدم

2023-11-25 | 02:53
فيديو - نجاة ماريوبالوتيلي من حادث سير

تعرض المهاجم الايطالي ماريو بالوتيلي لحادث سيارة خطير

تعرض المهاجم الايطالي ماريو بالوتيلي لحادث سيارة خطير في بريشيا، حيث تواجد في مسقط رأسه أورزينوفي للتعافي من إصابة تعرض لها أثناء اللعب مع فريقه أضنة دمير سبور التركي.
واصطدم اللاعب السابق في مانشستر سيتي وليفربول، البالغ من العمر 33 عاماً، بسيارته Audi Q8 بجدار منخفض، ما تسبب في أضرار جسيمة ودفع الوسائد الهوائية إلى النفخ. 
وتمكن بالوتيلي من إخراج نفسه من السيارة، وجرى تصويره وهو يسير نحو سيارة إسعاف قريبة وهو يعرج قليلا.
 
 

فيديو - نجاة ماريوبالوتيلي من حادث سير

رياضة

كرة القدم

ماريو بالوتيلي

أضنة دمير سبور

مانشستر سيتي

ليفربول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لوي فيتون تريد التوقيع مع جود بيلينجهام بصفقة خيالية
هاري "غول" .. 18 هدفاً في 12 مباراة !!

اقرأ ايضا في كرة القدم

لوي فيتون تريد التوقيع مع جود بيلينجهام بصفقة خيالية
02:54

لوي فيتون تريد التوقيع مع جود بيلينجهام بصفقة خيالية

في صفقة يقال أنها خيالية وبملايين الدولارات

02:54

لوي فيتون تريد التوقيع مع جود بيلينجهام بصفقة خيالية

في صفقة يقال أنها خيالية وبملايين الدولارات

هاري "غول" .. 18 هدفاً في 12 مباراة !!
02:18

هاري "غول" .. 18 هدفاً في 12 مباراة !!

واصل كين رحلة التألق مع بايرن ميونيخ

02:18

هاري "غول" .. 18 هدفاً في 12 مباراة !!

واصل كين رحلة التألق مع بايرن ميونيخ

فيديو - نيمار يبدأ رحلة تعافي طويلة وسط صراخ مُقلق
02:16

فيديو - نيمار يبدأ رحلة تعافي طويلة وسط صراخ مُقلق

بدأ لاعب نادي الهلال السعودي رحلة التعافي الطويلة

02:16

فيديو - نيمار يبدأ رحلة تعافي طويلة وسط صراخ مُقلق

بدأ لاعب نادي الهلال السعودي رحلة التعافي الطويلة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023