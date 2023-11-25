لوي فيتون تريد التوقيع مع جود بيلينجهام بصفقة خيالية

ذكرت وسائل اعلام اوروبية أن "لوي فويتون" يريد التوقيع مع النجم الانجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، بشكل حصريّ، في صفقة يقال أنها خيالية وبملايين الدولارات.وأصبح بيلينجهام نجماً فوق العادة، بل رائد النادي الاسباني، حيث سجّل له عشرة أهداف في 13 مباراة، من أصل الأهداف الـ28 التي سجلها الفريق ككل، وهو يتمتع بوضوح بشخصية القائد والمُنقذ.وتأسست شركة لوي فيتون، وهي دار الأزياء والسلع الفاخرة الفرنسية، في العام 1854 من قبل لوي فيتون، وهي متخصصة بانتاج الحقائب الفاخرة والسلع الجلدية والملابس الجاهزة والأحذية والساعات والمجوهرات والإكسسوارات والنظارات الشمسية والكتب وسواها.