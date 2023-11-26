بالفيديو - المصري محمد أبو تريكة يشعل مواقع التواصل بعد حديثه عن القطاع

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصريحات لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، في أول ظهور له منذ اندلاع الحرب على غزة.

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دقيقة للـتاريخ من الأسطورة محمد أبو تريكة عن فلسطين وغزة بـعد غياب عن استديوهات بي ان.



دقيقة للتاريخ والله .. قشعريرة قشعريرة قشعريرة!



♥️🇵🇸

pic.twitter.com/97mTjn0KzR — عمرو (@bt3) November 25, 2023

وقال أبو تريكة في مقطع الفيديو المتداول من قناة "بي ان سبورتس" في أول ظهور له منذ الحرب في غزة: "50 يوم العالم المنافق ساكت صامت، 50 يوم 20 ألف شهيد ماتوا، 50 يوم 8 آلاف طفل فلسطيني استشهد، 50 يوم عديد من الآلاف من النساء استشهدوا والعالم صم بكم فهم لا يفقهون.."

وتابع أبو تريكة قائلاً: "كشفناكم، غزة كشفت الجميع غزة كشفت عورات وسوءات العالم، العالم الي بيقول على نفسه حر، حر ايه، دي القضية الوحيدة الي في العالم الحق واضح والباطل معروف، إنما انتوا بتسكتوا عن الباطل ومبتنصروش الحق".

وأضاف: "والله العظيم لننصر الحق حتى لو ايه، فالتحيا فلسطين.. فلتحيا فلسطين.. فلتحيا فلسطين".