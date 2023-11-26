اللاعب التركي الشاب .. أهم شيء دعوات امي

في كلام مؤثر، قال لاعب ليستر سيتي، التركي يونس اكغون "عندما استلمت راتبي الاول كلاعب محترف مع غلطة سراي، اشتريت منزلاً جديداً لأهلي، وبكت امي حينها بشدة، فقد كنا نسكن في منطقة سيئة للغاية، ولم يكن هناك حتى تدفئة في بيتنا القديم، ولذلك فأهم شيء بالنسبة لي هو دعوات امي".هو نتاج أكاديمية غلطة سراي للشباب، وقد انضم اليها في العام 2011، وظهر لأول مرة مع الفريق الاول في الفوز بكأس السوبر التركي 2018 على حساب أكهيسار بيليديسبور (1-1 ثم 5-4 بركلات الترجيح)، وسجل في 29 كانون الثاني - يناير 2019 "هاتريك" في الفوز (4-1) على بولوسبور في مسابقة الكأس.لعب التركي البالغ 23 عاماً، مُعاراً مع أضنة دمير سبور ثم عاد الى غلطة سراي حيث توّج معه بطلاُ للسوبر ليغ التركي لموسم 2022-2023، قبل إعارته الى ليستر سيتي في 26 آب - أغسطس 2023، ولعب لمختلف منتخبات الفئات العُمرية في تركيا، بما فيها المنتخب الاول.ويتصدر ليستر سيتي دوري البطولة الانجليزية في مسعاه للعودة الى الدوري الانجليزي الممتاز، ولديه 42 نقطة، بعد 17 جولة من عمر المسابقة، متقدماً على ايبسويتش تاون (39) وليدز يونايتد (32) وساوثهمبتون (31).