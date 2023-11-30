صورة - استعداداً للدوري الأوروبي .. نجاة ماركوس من حادث مروّع

أثناء توجهه إلى التدريبات مع فريقه سبورتنج لشبونة

تعرض لاعب توتنهام السابق، الانجليزي ماركوس إدواردز، الى حادث سيارة كبير أثناء توجهه إلى التدريبات مع فريقه الحالي، سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ويقال إن الجناح البالغ من العمر 24 عاماً، تعرّض لرضوض، فيما لم يصب سائق السيارة الأخرى التي اصطدم بها بأذى، وتم التأكيد على أن سيارة رانج روفر المقلوبة التي تم تصويرها في مكان الحادث هي سيارة إدواردز.

وكان إدواردز، المولود في إنجلترا لأب إنجليزي وأم قبرصية يونانية، في طريقه إلى آخر حصة تدريبية له مع ناديه قبل مباراته في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة من مسابقة الدوري الأوروبي ضد أتالانتا الإيطالي.