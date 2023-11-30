معرض يجول 150 مدينة في العالم يروي قصّة ميسي

معرض تفاعلي مخصص لعبقرية ابن روزاريو

"تجربة ميسي: حلم أصبح حقيقة"، هو معرض تفاعلي مخصص لعبقرية ابن روزاريو، سيقوم بجولة في 150 مدينة حول العالم بعد افتتاحه في نيسان - أبريل المقبل في مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأميركية.

سينتقل المعرض من الولايات المتحدة الى أوروبا ثم أميركا الجنوبية فآسيا، وسوف يستعرض "تجربة ميسي"، من سنواته الأولى في روزاريو، إلى الفوز بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين، دون أن ننسى مآثره في نادي برشلونة، كما أوضح المنظمون.

وسوف تكون المحطة الاولى للمعرض في المنزل الجديد لنجم الارجنتين في مدينة ميامي، في 25 نيسان - أبريل 2024، وقال أندريس نفتالي وديفيد روزنفيلد، مؤسسي "بريمو إنترتينمنت" المنظمة "يسعدنا أن نقدم تجربة ميسي إلى 150 مدينة حول العالم".

وأضافا "هذه ليست مجرد حدث، إنها جولة عالمية ستسمح لمشجعي ميسي من جميع أنحاء العالم بالانغماس في الحياة والمهنية غير العادية لأيقونة كرة القدم"، وتمتد التجربة حوالي 75 دقيقة، وتجري في مساحة تفاعلية تبلغ مساحتها 2300 متر مربع.



