بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ .. اليكم تأثير الحكم

تصرّفات الحكام قلبت ترتيب المجموعات



بعد ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم البولندي سيمون مارسينياك لباريس سان جيرمان الفرنسي في الدقيقة 96 ونتج عنها هدف التعادل في مرمى نيوكاسل الانجليزي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، اعتبرت الصحافة الانجليزية أنه تمت "سرقة" فريقها.

وبعد موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه "لا ينبغي استدعاء أي مخالفة لكرة اليد على لاعب إذا كانت الكرة قد انحرفت سابقا عن جسده"، وهو ما كان قد حصل بالفعل، تأكد أن الفريق الانجليزي دفع ثمن خطأ موصوف.

الأمر نفسه، تكرر في مباراة بايرن ميونيخ الألماني وكوبنهاجن الدانماركي (0-0) ضمن المجموعة الاولى، مع إرتطام الكرة في جسم اللاعب أولا ثم في يده، وعدم احتساب ركلة جزاء، ما يعني أن تصرّف الحكم في المباراة الاولى قلب ترتيب المجموعة، فيما ترك الحكم الصراع مفتوحاً في الحالة الثانية.



