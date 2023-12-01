عرض قمصان ميسي في المزاد العلني وانتر ميامي أعلن عن مفاجأة

"هناك بالفعل مشترٍ قدّم مبلغ 5.2 مليون دولار"، هذا ما تأكد بالفعل، بعدما بدأ العرض لبيع ستة قمصان ارتداها النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في الشوط الأول في نهائي مونديال قطر ونصف النهائي وربع النهائي وثُمن النهائي، واثنتين من قمصان مباريات دور المجموعات الثلاثة.ويستمر عرض القمصان حتى 14 كانون الاول - ديسمبر المقبل، في المزاد العلني من قبل Sotheby's في نيويورك.وسوف يتم التبرع بجزء من عائدات المزاد لمشروع UNICAS، الذي تديره مستشفى سانت جوان دي يو للأطفال (SJD) في برشلونة، بدعم من مؤسسة ليو ميسي، لتلبية احتياجات الأطفال الذين يعانون من أمراض نادرة، حيث يتوقع أن يتم جمع نحو 10 ملايين دولار.واذا تحقق ذلك، سوف تكون المجموعة الأكثر قيمة من التذكارات الرياضية المباعة في مزاد، والرقم القياسي الحالي هو لقميص مايكل جوردان مع شيكاغو بولز من المباراة الأولى في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين عام 1998، مقابل 8.1 مليون جنيه إسترليني.من جهة ثانية، أعلن نادي انتر ميامي الأميركي الذي يلعب ميسي في صفوفه الى جانب صديقيه الاسبانيين جورد البا وسيرجيو بوسكيتس، أن تذاكر مباريات الدور الاول من الموسم 2024 قد نفذت بالكامل، ومع اقتراب انضمام الصديق الرابع الاوروغوياني لويس سواريز، يمكن أن تتخيلوا السبب ...