قائمة غرامات للاعبين على التبوّل والبصق والتأخر والمنشورات المزعجة !

تم تسريب قائمة غرامات نادي ماذرويل على الإنترنت، وهي تميزت ببعض العقوبات المثيرة للاهتمام، التي قد تؤدي إلى تغريم اللاعبين، بسبب "منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المزعجة".وعانى فريق المدرب ستيوارت كيتلويل من بداية صعبة هذا الموسم، بعد أن فشل في تحقيق الفوز في آخر عشر مباريات في الدوري الاسكتلندي الممتاز.وعلى الرغم من أنه حقق ثلاثة انتصارات فقط حتى الآن هذا الموسم، إلا أنهم أؤمنوا تعادلا متأخراً (1-1) أمام سيلتيك، حامل اللقب، خارج أرضه يوم السبت الفائت، ما جعله ينتقل إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري.لكن يبدو أن النادي يقود معايير عالية، وسيفرض بعض الغرامات الضخمة على اللاعبين الذين يتأخرون في التدريبات، ولا يكون لديهم الطقم المناسب، ولا يحترمون مرافق النادي.ومن المثير للاهتمام، أن أكبر غرامة في القائمة، ستطال اللاعبين الذين لا يحضرون ليلة عيد الميلاد في النادي، وقدرها 250 جنيها إسترلينياً، في حين يحصل أولئك الذين يغادرون مبكرا على غرامة قدرها 150 جنيها إسترلينيا.كما سيفرض نادي ماذرويل عقوبات بقيمة 25 جنيها إسترلينيا على اللاعبين بسبب "منشورات غير مقبولة أو مزعجة على وسائل التواصل الاجتماعي".كذلك، سيعاقب نادي الدوري الاسكتلندي الممتاز اللاعبين على التبول في الحمام (25 جنيها إسترلينيا)، والبصق في غرفة الملابس (30 جنيها إسترلينيا) ووضع العلكة أو التبغ الرطب في المباول (20 جنيها إسترلينيا).